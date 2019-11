«De kan være tomme før charterflyet letter»

Følg RA Sporten på Facebook!

8. desember. Et mørkeblått hav på Ullevaal. Fest og basar. Det er lett å la seg rive med.

Viking er i sin første cupfinale på 18 år. En sulteforet by har fått tilbake fotballaget sitt i toppen. Drømmen om en sårt etterlengtet tittel lever i beste velgående hos fansen. Media leter på samme tid kollektivt, og smått febrilsk, etter innganger med ordet cupfinale.

Viking er naturlig nok det store temaet her i distriktet. Snakkisen på alles lepper og i alle kanaler. Mekanismene er umulige å snu. Billetthysteri og cupfinaleshow i Spektrum. Feiring på torget og europacup 2020. Millioner i kassen. Vi i RA bidrar i aller høyeste grad selv.

Samtidig er psykologi ekstremt sentralt for idrettsutøvere som skal prestere. Viking har på INGEN måte tatt noe cupgull allerede.

Det er ikke meningen å helle sur gammel kaffe i champagneglassene. Likevel kan det være greit å minne om at det er to lag i denne finalen. Den dårlige naboen FKH kan fort besørge enorm skuffelse og langt på vei ødelegge julen for fotballfolket i sørfylket. De er mer enn gode nok til det – spesielt på en blåfrossen gressmatte i Oslo.

Det er spillerne til Viking som må sørge for at det ikke skjer, men oppi sirkuset som nå ruller ligger noen gigantiske farer. Når alt legges til rette for massehysteri er det lett å bli sugd inn i forkant. Spillere og trenere er nemlig mennesker de også. De kan være tomme før charterflyet til Oslo letter.

At dette faktisk også er en vanlig fotballkamp må ikke glemmes. En skal selvsagt nyte øyeblikket. Det er ikke poenget. At FOR mye nå dreier seg om 8. desember klokken 13.15 er.

En tittel betyr enormt mye – også for sindige Bjarne Berntsen. Selv om treneren, nærmest på rutine sier at serien skal avsluttes først, merker en på ringreven cupseier nærmest er en besettelse.

Treningene legges nå opp på samme tidspunkt som cupfinalen, Viking klipper den lånte gressbanen på Kåsen i samme høyde som matten på Ullevaal og laget vurderer tur ut av landet om været slår seg vrangt.

Isolert sett er alle grepene smarte. Vi i mediene ville sannsynligvis kritisert Viking om de ikke ble tatt. Samtidig kan summen av grep, snakk og trykk bli for høyt. Det kan det faktisk bli selv om de prøver å være bevisste på problematikken.

At Viking i realiteten er ute av dansen i kamp om medaljene, og 4.-plassen i serien, tror jeg er et gedigent minus i den situasjonen klubben befinner seg i.

Dette ville ha vært en perfekt lynavleder i ukene mot finalen. At avstanden til RBK er på fem poeng, med seks igjen å spille om, handler også om at Viking selv har valgt å prioritere cup. Både ved å stille «B-laget» mot Kristiansund, men også ved å spare enkelte som sikkert hadde spilt om det sto om cuptittel borte mot FKH.

Viking har gitt full gass hele året Nå gjør de det ikke. Det kan slå tilbake på dem i finalen.

