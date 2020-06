Følg RA Sporten på Facebook!

Når Eliteserien igjen starter 16. juni er det uten publikum. Det vil Viking merke langt bedre enn mange andre klubber.

Den gamle floskelen «det er jo likt for alle» er like våsete som når læreren messet om «at det ikke finnes dårlig vær – bare dårlige klær». Før regnturer, som skolens pensum krevde deltakelse på i oppveksten, visste alle at man likevel ville bli klissvåte. At det høyst sannsynlig ville bli et ork. Så ville selvsagt de med mye erfaring fra slike turer tåle det bedre enn de som ikke hadde foreldre som dro dem med på slikt normalt.

LES OGSÅ: Slik tror Viking-trenerne disse nye reglene vil endre fotballen

Som med fjellturen i skoledagene blir det i fotballen. Lagene som er vant med å spille foran få tilskuere vil selvsagt dra store fordeler med spill foran tomme tribuner kontra lagene som er bortskjemt med et høylytt og entusiastisk hjemmepublikum i ryggen.

Veton Berisha er både en god og en reflektert fotballspiller. Da jeg spurte Viking-spissen om temaet, da terminlisten kom 16. mai, nølte han ikke et eneste sekund med å konkludere. Viking vil definitivt ville lide under de tomme tribunene sammenlignet med andre.

Da snakker vi ikke bare økonomisk – selv om det nå vil bli kompensert i større grad.

LES OGSÅ: Slik er Vikings plan før seriestart

Kvaliteten på spillerne er den samme, men publikum spiller faktisk tungt inn i forhold til to andre helt sentrale prestasjonsfaktorer; mentalt og fysisk.

At garvede proffer – og dommere – lettere knekker under presset når et fullsatt SR-Bank Arena brøler unisont er ikke noe å lure mange sekundene på. Det er mye mer ubehagelig å være motstander enn foran 1500 tilskuere i Mjøndalen.

LES OGSÅ: Henningsen kaller den siste idrettspakken "en gledens dag"

Rent fysisk spiller det også inn. Det er forsket på det mange ganger og konkludert med at hjemmebanefordelen er høyst reell. Det kommer fysiologisk i form av en merkbar økning på nivået av testosteron i blodet til hjemmespillerne. Det blir nærmest et slags naturlig EPO. De orker å presse seg mer. De våger da også mer på hjemmebane foran høylytte fans.

Resultatet har vi raskt sett i Bundesliga etter oppstarten med tomme tribuner. Det ER plutselig langt flere borteseirer.

Da Viking lå nede med brukket rygg høsten 2017 var publikum her i byen alt annet enn entusiastisk. Den samlingen som kom i etterkant handlet ikke bare om en hardtarbeidende Eirik W. Henningsen, en smart Bjarne Berntsen og en frekk og blendende Zlatko Tripic. Dette var bare katalysatorene for en samling av entusiasme på tribunen som spillerne setter enorm pris på.

LES OGSÅ: Slik endrer Arnebrotts overraskende beslutning Vikings keeperhverdag

Det er ikke fullt på hver kamp. Langt der ifra. Men det har økt jevnt de siste årene. Og enda viktigere er det at entusiasmen og trøkket har økt mest av alt. Dette driver alt annet. Både på banen og i form av enda flere tilskuere.

Hordene, Viking Oslo, F19 – og resten av det som har blitt til «Felt O» – har gjort det kult å være syngende supporter av Viking igjen. Jobben de har gjort er formidabel. Det skal de faktisk ta inn over seg.

De er høyst sannsynlig den aller største grunnen til både opprykk, 5. plass og cupgull.

I seriestarten vil de være dypt savnet på SR-Bank Arena. Jo før de slipper inn, jo bedre! Med dagens smittebilde klarer jeg heller ikke helt å se hvorfor de skal bli tvunget til å sitte hjemme.

Dette er mulig å løse. På en fornuftig måte.

LES OGSÅ KOMMENTAR: Disse elleve mener RAs sportsleder burde startet om serien startet nå