Danskene vil ha tilskuere på fotballkamper

Følg RA Sporten på Facebook !

Superligaen har vært satt på pause siden 11. mars som følge av viruspandemien. Nå er situasjonen vurdert som trygg nok til at ballen kan rulle igjen. Divisjonsforeningen har utarbeidet en protokoll som skal ivareta hensynet til smittevernet, og direktør Claus Thomsen tar nå til orde for at også tilskuere kan ønskes velkommen på kamp.

– Vi vil jo veldig gjerne ha publikum tilbake på stadion, og det kan vi etter vår vurdering håndtere på linje med hvordan det blir gjort i teatre eller kinoer, sier han.

AGF-direktør Jacob Nielsen setter pris på serieforeningens utspill og mener at Aarhus-laget kan ha flere tusen mennesker på sin arena uten å bryte gjeldende retningslinjer.

LES OGSÅ: Neste uke får Viking og Sandnes Ulf svaret de venter på

Foreslår 5000

– Jeg er klar over at vi ikke kan ha 20.000 tilskuere, men med en meters distanse vil jeg anslå at vi iallfall kan slippe inn 5000 stykker, sier han til dansk TV2 Sport.

AGF er hjemmelag når superligaen kommende torsdag starter opp igjen med en hengekamp mot Randers. Der er det planlagt å fylle tribunene med virtuelle tilskuere via teknologien som benyttes til videokonferanser

Retningslinjene Divisjonsforeningen har utarbeidet inneholder råd for hvordan publikum skal oppholde seg på en idrettsarena. Det skal holdes god avstand, og det skal merkes tydelig hvor mange som kan oppholde seg på de ulike delene av tribunen.

LES OGSÅ: Eks-Viking ble svært overrasket etter overgangen til tysk fotball

Ingen kontakt

Det legges også opp til at funksjonærer og tilskuere skal ha separate innganger.

– Alt er separat. Folk kommer ikke i kontakt med hverandre under kampene, sier Thomsen.

Han tror planen som er utarbeidet kan være et godt verktøy for å få fansen tilbake på tribunene, selv om danske myndigheter foreløpig ikke har innlemmet idrett blant arrangørene som kan begynne å åpne dørene for tilskuere igjen.