Følg RA Sporten på Facebook!

Fotball-NM lever svært farlig i år. Cupen blir uansett ikke spilt over sju runder som vanlig. Uefa-styremøtet neste uke kan avgjøre mye.

LES OGSÅ: Sebulonsen har aldri erfart dette før

Uefas styremedlemmer samles (utsatt fra slutten av mai) neste onsdag. Beslutningene der vil legge klare føringer for hvordan fotballsesongen i Norge blir seende ut.

– Det er jo et helt uvirkelig år. Akkurat nå er vi veldig fornøyd med at vi kommer i gang 16. juni med Eliteserien og 3. juli med 1. divisjon, sier Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, til NTB.

LES OGSÅ: Scorer alltid mot onkel Bjarne - ble historisk

– 17. juni (Uefa-styremøtet) bestemmer mye. Det kan gjøre at det blir mulig å spille nasjonale serier i Europa. Kanskje blir europeisk fotball (stengt mer ned og at det ikke blir så mange internasjonale perioder. Det kan gjøre at det blir mulig å spille nasjonale serier. Det kan jo kanskje også gi noen åpninger for cupen som vi ikke kjenner i dag, sier Øverland uten å ose over av optimisme med tanke på NM.

LES OGSÅ: Sebulonsen høstet skryt fra treneren etter derbyet

Usikkert

Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund sier dette om cupen for menn:

– Hva vi klarer å få til i år, er usikkert, men det blir helt sikkert ikke en gjennomføring med sju runder som vi er kjent med. Vi avventer Uefas styremøte med tanke på flere ting, sier han til NTB.

LES OGSÅ: Norsk fotballs største kjøpmann

Dersom det blir cupspill i 2020, vil det bli i en barbert utgave. NM er en gulrot for mange småklubber der besøk av storklubber gir gode inntekter. Det er høyst uklart om dette blir en virkelighet landet rundt i år.

Kvalifiseringsrundene for NM er allerede avlyst.

LES OGSÅ: Dette drømmer Bjarne Berntsen om i sine siste år som Viking-trener

Flere trenere, blant andre Vålerengas Dag-Eilev Fagermo, har tatt til orde for at eliteserieklubber kan komme inn i cupen fra andre eller tredje runde.

Både Eliteserien og 1. divisjon i Norge spilles med 30 runder i begge serier.

LES OGSÅ: Slik går det med Ulf-keeperen

Spent

Norske fotballspillere på øverste nivå kommer til å ha et meget tett kampprogram andre halvdel av året. Det skal etter planen spilles 30 runder i Eliteserien, og avslutningen er lagt til godt ut i desember.

I tillegg er det mulig europacupdeltakelse for noen klubber.

LES KOMMENTAR: Kommer nærmere nedrykk enn medalje

Det er ventet at Uefa neste uke offentliggjør en plan for hvordan sommeren og høsten kan se ut både for klubb- og landslag. Norges omspill (mot Serbia) om EM-plass for menn er ventet å bli spilt i månedsskiftet oktober og november, og en bekreftelse på det kan komme om få dager.

Også NTF har deltatt i en arbeidsgruppe i Uefa-regi for å se på hvordan fotballkrisen i kjølvannet av pandemien skal håndteres.

LES OGSÅ: Berisha lar seg ikke stresse av presset

– Alle roper etter beslutninger, og vi venter at det kommer beslutninger fra Uefa neste uke, sier Øverland.

Eliteserien sesongstarter med kamper tirsdag.

LES OGSÅ: Nøkkelduo kan miste seriestarten til Viking