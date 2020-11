Bytyqi reddet poeng med kunstscoring mot Stabæk

Følg RA Sporten på Facebook !

2. omgang:

96 min.: Slutt! Det blir 1-1 på Nadderud. Det skal nok Viking være OK fornøyde med. Tre av de siste seks har endt med U mellom lagene her.

95 min.: Mye trøtte bein her nå. Oppjaget på slutten. Begge lag kan tenke seg tre poeng.

93 min.: Stabæk med et lite press nå. Innlegg på bakre som er farlig, men heades unna.

90 min.: Der må Amankwah ut. Jonassen inn hos Stabæk.

90 min.:To skader samtidig hos Stabæk. Valsvik og Amankwah. Begge stopperne! Er nok mest fare på ferde med Amankwah, men de kommer seg opp begge. Lagt til 5 minutter av Saggi.

89 min.: Berntsen hyler om høyt press. Vil ha poengene.

88 min.. Bell prøver på en frekkis fra 40 meter på frispark. Ganske nære faktisk!

87 min.. Storvokste Amanhwah nede med krampe. Strekkes av Berisha. Fin gest på en tung matte.

86 min.: .Antonsson tverrvender etter en overgang. Skyter via Heggheim til corner. Så skifter Viking inn Østensen. Bytyqi ut. Maatsen ut for Stabæk. Hansen inn. Corneren klareres greit.

84 min.: Ibrahimaj slår den neste. Viking vil skru cornerene innover i vinden. Corneren bokses ut fra Sandberg til Bell. Han skyter, men får ikke godt treff. Ballen renses unna.

83 min.: Berisha tvinger fram en corner. Bra jobbet. Bell tar det denne gangen. Innoverskrudd. Ender også i en ny corner fra motsatt.

82 min.: Kassi ut for Stabæk. Lumanza inn.

81 min.: Samme mann tar den også. Blir klarert enkelt. Vevatne må hindre overgang med en obstruksjon. Får det gule. Nå må han stå over mot Odd. Ikke bra med Andresson skadet. Få stoppere her nå.

80 min.: Amankwah må gi corner. Ibrahimaj slår den. Hardt og innoverskrudd. Blir headet til ny corner fra motsatt side.

78 min.: Skytte med en kanonkule like over krysset fra 20 meter. Den hadde han neppe tatt! Meget farlig. Går som smør gjennom Vikings forsvar og midtbane før det. Nå må de skru til bakover.

77 min.: Viking skifter. Ibrahimaj inn. De Lanlay ut. Det skjer like etter at Berisha får en OK mulighet på gjennombrudd etter en langpasning. Dessverre får han ballen for langt foran seg.

75 min.: Nå henger Viking litt i tauene her. Stabæk som har grepet om dette.

73 min.. Kassi scorer, men avblåses korrekt for offside. Så blir Iven Austbø liggende skadet. Strekker noe i foten. Ikke bra. Ser ut for det går seg til likevel.

72 min.: Vikstøl blokkerer et farlig skudd fra Skytte!

69 min.: Vevatne takles som siste mann! Heldigvis spretter ballen til en våken Austbø! På håret for Viking. Det kunne gått galt.

66 min.: Andresson ut. Vikstøl inn. Så kommer også Fridjonsson inn for Torsteinbø hos Viking.

65 min.: Kostadinov dryler til fra distanse! Heggheim får beinet til corner. Andresson sliter fortsatt. Viking må nok skifte her etterhvert. Corneren ender i frispark utover.

61 min.: Skuddet langt over fra Antonsson på frisparket. Ikke Zymer-nivå der.

60 min.: Andresson klipper ned Skytte på 17 meter. Tidligere Ulf-spiller Kostadinov som stikker fri Skytte i forkant. Godt skuddhold. Andresson skadet seg i taklingen og får behandling nå.

56 min.: Maatsen rundt på kant. Nydelig innlegg på bakre til en umarkert Sammy Skytte. Heldigvis for Viking når han ikke helt opp til den. Header over.

53 min.: Vevatne kommer på en overgang, men kommer akkurat for sent til å få slått inn. Ballen ute.

52 min.: Stabæk får frispar på egen halvdel etter en hands. Ikke mye finspill i starten her. Vinden har økt i styrke. Vanskelige forhold.

49 min.: Corner Stabæk. Sammy Skytte drar til. Treffer Andresson og ballen ut. Bytyqi klarerer den til en overgang. Får igjen ballen selv. Finner Veton Beriisha som skyter i lengste, men Sandberg tar den.

47 min.: Joe Bell klipper ned Maatsen. Stanser på den måten en overgang. Soleklart gult kort. Hans tredje i år.

46 min.: Bell prøver seg fra distanse. Utenfor.

46 min.: Dommer Rohit Saggi blåser i gang kampen. Viking gjør et bytte. Ut med Bjørshol. Inn med Sebulonsen.

1. omgang:

46 min.: Bytyqi brenner til mot krysset! Voldsom dupp igjen. Sandberg får så vidt en hånd på den og slår til corner! Wow! Det var nære! Zymer er brennhet. Dessverre blåser dommer av for pause. Viking får ikke tatt corneren.

45 min.: Løkberg felles av Kassi på vei inn i feltet. Frispark på 20 meter til Viking. Hvem andre en Bytyqi stiller seg opp for å skyte...

44 min.: Viking med mye ball etter målet.

41 min.: Måååååååål! 1-1! For en scoring av Bytyqi! Gjør alt selv. Skjærer inn fra kanten. Ser at Sandberg er langt ute og skrur den opp i krysset med en voldsom dupp. Oioioi for et mål!

40 min.: Heggheim får fluktet bort et meget farlig innlegg!

37 min.: Og der kom den første gode Viking-overgangen! Regi fra Veton Berisha. Ballen spilt ut til Løkberg på skuddhold. Prøvde å styre den opp i krysset med venstre fot, men utenfor.

35 min.: Det flyter på ingen måte for Viking så langt. Strukturen sitter ikke og laget har ikke fått til overgangsspillet.

33 min.: Heggheim lager frispark mot Antonsson på 18 meter. Meget godt skuddhold. Kanonskudd fra Skytte mot krysset, men Austbø tar den! Klasseredning. Viking-keeperen får kommet seg litt ut fra streken og klarer å bedre vinkelen for seg selv på den måten. Kan bryte ballbanen tidligere. Bra keeperspill. Den var hard!

31 min.: Mååååål! 1-0! Kanonskudd fra Luc Kassi! Vakkert angrep på høyresiden hvor Viking ble rullet opp. Ballen ble spilt ut til en umarkert Kassi på 16 meter som skrudde den rundt Austbø i nærmeste hjørnet.

30 min.: Kassi får en meget god mulighet på hodet etter innlegg. Header i bakken og rett i klypene på Austbø.

28 min.: Viking har hatt ballen mest. Rundt 55 prosent av tiden. Laget har dog kun hatt to avslutninger. Stabæk har hatt fem.

27 min.: De Lanlay får lagt inn på første stolpe, men Valsvik beiner den unna til kast.

23 min.: Viking får corner. Yaw Amankwah tvinges til å slå ballen over linjen. De Lanlay tar den. Slås ut i feltet til Bell. Volleyen hans er svak og over dødlinjen.

22 min.: Nydelig flikk fra Berisha til Løkberg inne i feltet. Dessverre får ikke Løkberg skutt. Ballbanen blir blokkert.

21 min.: Corner til Stabæk. Vevatne som må gi det etter et farlig innlegg. Ender i et skudd fra Solheim. Like utenfor krisset fra 14 meter.

20 min.: Løkberg pinnholder Darren Maatsen. Får fortjent det gule. Hans tredje i år.

19 min:: Austbø med en bra redning fra distanse fra Kassi. Kom seg fri for skudd etter fint veggspill.

17 min.. En halvfarlighet er beholdingen for Viking så langt. Nå har de hatt ballen en del de siste minuttene, men sliter med å bryte ned et kompakt Stabæk.

14 min.: Bjørshol for sent inn. Planter en albue i Luc Kassi og får det gule kortet. Så greit ut det.

11 min.: Stabæk med et lite trykk. Austbø ute og bokser bort et farlig innlegg. Så renser Axel Andresson bort ballen til kast i fase to.

9 min:: Edvardsen brenner til fra 16 meter. God redning fra Austbø fra Stabæks toppscorer.

8 min.: Naturgras på Nadderud. Tipper matten blir fryktelig tungt utover. Det har regnet mer i Oslo/Bærum-området enn i Bergen siste måneden.

7 min.. De Lanlay med en flott stikker til Løkberg inn i feltet, men skuddet blokkeres.

5 min.. De Lanlay med en halvfarlighet til de mørkeblå etter en overgang.

4 min.: Stabæk med et lite press. Slår inn baller i feltet. Andresson får beinet bort.

1 min.: Kampen på Nadderud i gang. Kun 200 tilskuere her. Det som tillattes av Bærum kommune.

Før kampen:

De mørkeblå tapte mot FK Haugesund i forrige serierunde og er nærmest nødt til å slå Stabæk borte for å ikke mer eller mindre havne i ingenmannsland på tabellen foran avslutningen på sesongen.

Laget er inne i en hektisk periode med kamper etter at de fikk møtene med FKH og Odd utsatt grunnet Veton Berishas positive koronaprøve.

Dermed er det ny kamp mot Odd allerede onsdag og så står RBK for tur på hjemmebane søndag om en uke.

Dagens møte med Stabæk spilles for øvrig på naturgress. Det er en stund siden sist Viking prøvde seg på det nå.

– Kampen spilles på gress. Det er annerledes. Det vil nok humpe litt mer av gårde enn på kunstgresset. Jeg har ikke spilt på underlaget på en stund nå, men det bør ikke bære noe problem, sa keeper Iven Austbø til RA fredag.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Henrik Heggheim, Axel Óskar Andrésson, Viljar Vevatne - Kristoffer Løkberg, Joe Bell, Fredrik Torsteinbø - Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha, Zymer Bytyqi.