«Bør møte med lommeboken full av kontanter om han ikke åpner fotballen»

Fotballen stilte seg lojalt bak regjeringens strategi lenge. Nå er konkursfrykten høyst reell, samtidig som FHI i følge VG gir grønt lys for toppfotball.

Redningspakkene fra regjeringen er ikke i nærheten å treffe. I risikoen for å bli pandemioffer kommer desperasjonen. Da slår overlevelsesmekanismene naturlig inn og ordskiftet endrer art. Bare spør Steffen Landro.

Det er få fotballklubber på toppnivå som driver veldig sunt. Det kan de takke seg selv kollektivt for. Dette er milliardforretning, men her i landet likevel marginal forretning. Uten store salgssummer ut av landet ville norsk fotball ikke gått rundt. Betydelige salg kan glemmes nå. Den vanlige livbøyen er også effektivt kuttet av.

Staten er eneste naturlige redning. Direkte eller for selvhjelp. Da hjelper det lite at kulturministeren forteller klubbene at det ikke er «skjønnsomt å refundere tapte sponsormidler». Dette utgjør størstedelen av inntekten hos de fleste.

Det hjelper heller ikke at Raja, med en viss arroganse, slår tilbake mot fotballederne og ordskiftet i etterkant. På toppen av det utsatte også regjeringen torsdag bort muligheten for hjelp til akutt selvhjelp ytteligere.

Det er alltid to sider av en sak og lett å skjønne regjeringen. De skal være ansvarlige. Folkehelse kommer først. Samtidig gjør den lave smittespredningen i Norge at mange av argumentene deres er i ferd med å falle bort. Når Raja sier at det verste som kan skje i toppfotballen er «at flere hundre blir smittet» avslører han at han ikke har peiling på hvor streng medisinsk oppfølging de involverte i en toppklubb får – også i en verden uten pandemi.

Egentlig er det nå få gode argumenter igjen for å holde fotballen lukket. Smittespredningen er lav og dansk forskning viser at smittefaren i fotball er lav.

Hadde det ikke vært en mye bedre strategi om regjeringen fredag hadde gitt beskjed om at de åpner opp all fotball fra 15. juni – også barnefotballen? Gjerne med forbehold om stor smitteøkning. Så kunne de åpnet for kontakttrening for proffene fra 7. mai – slik at de som skal forberede seg til en full sesong får gjort det. Barnefotball og lavere divisjoner kommer uansett ikke i gang før etter sommeren med en halv sesong.

Det er mange i næringslivet som er i samme båt, men det er få ting i Norge som betyr mer for mange enn fotball. Det skal Raja og co. ta inn over seg når de avgjør rekkefølge for åpning - og på toppen trosser anbefalingene til FHI.

Etter å ha vært lojale lenge var elitefotballdirektør Lise Klaveness den som først virkelig tok bladet fra munnen og klemte til. Hun var lei av at fotball ble betegnet som uviktig.

Klaveness viste selvsagt godt hvilket arsenal hun slapp løs. I køen bak henne har både spillere, ledere og kommentatorer i mediene stilt seg opp for å følge på med både vristspark og bredsider.

I fotball lærer en tidlig at det er smart å angripe kollektivt. Skal Raja stå imot må forsvaret være langt bedre enn nå.

Hvis ikke blir trykket mot ham fort av en slik art at regjeringen må sette ham på innbytterbenken – selv om han også skulle ha mye rett i det han sier og gjør.

