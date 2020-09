Blodprøvesvaret til Northug er klart

Følg RA Sporten på Facebook !

Det bekrefter Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.

Som følge av resultatet frafaller politiet den delen av siktelsen som omhandlet kjøring i ruspåvirket tilstand.

Northugs advokat Halvard Helle sier at den tidligere skistjernen er lettet over avklaringen som kom onsdag.

– Han er lettet, selv om dette ikke var overraskende. Det er i tråd med det han selv sa til pressen i Trondheim, sier han til NTB.

Med blodprøve-svarene klare går det mot avhør av Northug.

– Avtalen mellom politiet og meg var at avhør skal gjennomføres etter at blodprøveresultatet er klart. Jeg regner med at avhør vil skje i løpet av de kommende dagene, sier Helle.

Siktet for to forhold

Politiet opplyser at analyseresultatet av blodprøven som ble tatt av Northug torsdag 13. august, var klart tirsdag ettermiddag.

«Det ble ikke påvist alkohol eller andre rusmidler i blodet», heter det i pressemeldingen.

Samtidig opprettholdes den delen av siktelsen mot Northug som omhandler oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse.

Den tidligere skistjernen har erkjent at han kjørte altfor fort, over 200 kilometer i timen i 80-sonen, da han ble stanset av en politipatrulje på E6 ved Gardermoen.

Han har også erkjent at det ble gjort funn av kokain hjemme hos ham. Northug har selv opplyst at det dreide seg om ti gram.

Følte seg ikke ruset

Da Northug møtte pressen i Trondheim for snaue to uker siden, var han tydelig på at han ikke hadde benyttet rusmidler i forkant av kjøreturen.

– Jeg følte meg ikke påvirket da jeg dro fra Trysil, sa Northug da.

Han erkjente samtidig at han sliter med et alvorlig rusproblem.

34-åringen var på vei hjem etter å ha deltatt på en skiskole i Trysil da han ble stoppet av politiet.

Northug har varslet at han sier fra seg alle oppdrag i tiden som kommer. Skistjernen har vært klar på at han trenger hjelp for å håndtere rusproblemet han sliter med.

Olympiatoppen og langrennsmiljøet har vært tydelige på at de stiller ekspertise til rådighet for å støtte 34-åringen.

