Bildegalleri: Slik var Lysebotn opp

Simen Hegstad Krüger parkerte konkurrentene og tok sin tredje strake seier i rulleskirennet Lysebotn opp under Blinkfestivalen.

Oslo-mannen klatret den 7,5 kilometer lange traseen på 29.25 minutter og slo nærmeste utfordrer, Lyn-kameraten Hans Christer Holund, med 1.02.

Holund vant løpet i 2017, men siden har Krüger vært best. Torsdagens vinnertid var nesten minuttet svakere enn den Krüger gikk på i fjor, men avstanden ned til nummer to var større enn tidligere.

– Jeg er veldig fornøyd, og ting føltes bra. Så vet jeg også at dette er en spesiell øvelse. Det kan være at det er andre som ikke er så gode på akkurat dette, men som også er i rute. Så jeg kommer til å stå på fra i morgen, jeg, sa Krüger til NTB.

– Du slo Holund med et minutt?

– Det har vel kanskje litt å gjøre med at det er blitt litt lite søvn på ham i det siste med en nyfødt baby og litt annet å tenke på. Jeg tror nok han får en «boost» og kommer sterkere tilbake. Og det kan også vippe litt fram og tilbake på denne tiden av året, sa Krüger.

«Lat»

Holund var ikke spesielt fornøyd med å havne så langt bak lagkameraten.

– Det er for dårlig, enkelt og greit. Det finnes ikke noen unnskyldning. Jeg må bare prøve å gjøre en god jobb fram mot vinteren, så tror jeg det er håp, sa han etter løpet.

– Det er blitt litt mindre trøkk (i treningsarbeidet). Vi har ikke hatt samlinger eller noe. Jeg er blitt litt lat, og det kan du ikke bli i det gamet her. Det var godt å få en «reality check» her i dag, la Holund til.

Ung overraskelse

3.-plassen i løpet gikk overraskende til rekruttlandslagsløperen Håvard Moseby fra Kjelsås. Han havnet 19 sekunder bak Holund i løpet som i år gikk med intervallstart av smittevernhensyn.

– Dette var tungt, men også veldig gøy. Det er første gang jeg går her. Jeg synes jeg klarte å løse bakken ganske bra, og jeg hadde bra med krefter mot slutten, sa Moseby.

Han har trent mye med Oslo-karene Krüger og Holund i sesongoppkjøringen og visste at han kunne nærme seg dem.

– Jeg er litt overrasket over hvor bra det ble, men jeg har lenge visst at dobbeltdans i motbakke er en av mine store styrker. Så jeg hadde et håp om ikke å havne så langt bak Simen og Hans Christer, sa 21-åringen.