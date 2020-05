Bayern München valset over Valon Berisha og Fortuna Düsseldorf

Følg RA Sporten på Facebook!

Seieren gjør at München-klubben har ti poeng ned til Erling Braut Haaland og Dortmund når fem runder gjenstår. Gultrøyene, som riktignok har én kamp mindre spilt, møter tabelljumbo Paderborn søndag kveld.

Tapet gjør at Fortuna Düsseldorf, som ledes av Uwe Rösler, risikerer å falle under streken når Werder Bremen møter Eintracht Frankfurt i en hengekamp onsdag.

Valon Berisha fra Egersund ble byttet inn for Düsseldorf etter 55 minutter på stillingen 5-0. Egersunderen klarte ikke å notere seg for scoring eller sette i gang en heidundrende snuoperasjon. Dermed endte det med stortap for Berisha og lagkameratene.

Gjestenes Mathias «Zanka» Jørgensen sendte Bayern München i ledelse etter kvarteret spilt. Dansken var uheldig og satte ballen i eget nett da han skulle forsøke å klarere Benjamin Pavards avslutning.

Pavard fikk en scoring i sitt navn kvarteret senere. Franskmannen stanget hjørnesparket til Joshua Kimmich i mål.

Storscorer Robert Lewandowski ordnet både 3-0 og 4-0 og har med det scoret 29 mål i inneværende Bundesliga-sesong. Alphonso Davies utnyttet svakt forsvarsspill og satte inn Bayerns femte for kvelden like etterpå.

