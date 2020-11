Åsland ble årets midtbanespiller

Følg RA Sporten på Facebook!



25-åringen fikk tittelen av sportsbladet i storavisen Aftonbladet. Hun var også nominert til å bli årets mest verdifulle spiller i ligaen.

Den tidligere Klepp-, Avaldsnes-, Røa- og LSK-spilleren har denne sesongen herjet for Kristianstad i damallsvenskan. Åtte mål på 22 kamper ble det.

- Stolt og ikke minst glad over å vinne denne prisen, skriver Åsland på mikrobloggen Twitter - hvor hun også gleder seg over at treneren vant pris som årets trener.

Spilleren, som er i vannskorpen til det norske landslaget, har for øvrig utgående kontrakt med den svenske klubben etter denne sesongen.