Alle gjenstående PL-kamper blir tilgjengelige på norske TV-plattformer

Premier League gjør comeback 17. juni med de fra før utsatte kampene Manchester City – Arsenal og Aston Villa – Sheffield United. Førstnevnte kamp skal sendes «åpent» på TV 2s hovedkanal, og deretter går det slag i slag fram mot den planlagte sesongavslutningen 26. juli.

Normalt får TV 2 og andre Premier League-distributører ikke vise flere enn én kamp på et gitt tidspunkt, og de må også følge programmet på engelsk TV de aller fleste dager. Slik blir det ikke helt i den koronautsatte sesonginnspurten, ettersom det nå er åpnet helt opp også i England.

– Vi er svært fornøyde med at vi har fått lov til å vise alle de 92 kampene som gjenstår av sesongen, til våre seere. Hvert spark blir vist, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Det blir et svært tett kampprogram for å få Premier League-sesongen i mål til 26. juli. Den foreløpige planen tilsier at det blir spilt minst én kamp hver dag i drøyt fem uker.'

Enn så lenge er det kun storkampen mellom Manchester City og Arsenal som er satt opp på en «gratiskanal». Programmet for øvrige dager er ikke klart, men slik ser Premier League for seg spilletidspunktene for de resterende rundene:

Helg:

Fredag 21.00.

Lørdag 13.30, 16.00, 18.30 og 21.00.

Søndag 13.00, 15.00, 17.30 og 20.00.

Mandag 21.00.

Midtuke:

Tirsdag, onsdag og torsdag 19.00 og 21.00.

Det legges opp til seks helgerunder og tre midtukerunder.