EM-helten hjemme på Eiganes: – Det er ganske surrealistisk

Peder Kongshaug overgikk det som var av forventninger i EM-helgen i Nederland. 1.44,25 på 1500 meter var nok til å slå nederlenderen Kjeld Nuis, og på lagtempo var de norske herrene nok en gang først – slik de også var da Kongshaug og det norske laget vant OL-gull for to år siden.

To EM-gull på én helg er uansett er stor prestasjon, og hjemme hos moren på Eiganes slapper Kongshaug endelig av litt.

– Har det gått opp for deg hva som skjedde i helgen?

– Jeg føler jo det. I OL var det ingen folk der, og da var det vanskelig å ta innover seg hva som skjedde. Nå fikk jeg flagget rett etterpå og hadde 12.500 hylende tilskuere som så på og ville ta bilder. Da skjønner man mer av hva som skjer. Det er ganske surrealistisk, men jeg føler det har gått opp for meg hva som har skjedd også, sier Kongshaug til RA – og setter seg tilbake i stolen.

Etter 250 reisedøgn i 2023 kom betalingen i helgen for Peder Kongshaug. (Kristoffer Knutsen)

250 reisedøgn for Kongshaug

Der har han ikke hatt tid til å sitte ofte. Vanlige folk kommer stort sett hjem fra jobb, men slik er ikke livet til skøyteikonet som har gjort Stavanger til en internasjonal mesterby ved flere anledninger.

Før sesongen var det langt fra gitt at alt skulle gå i boks. Uværet Hans sørget for at Vikingskipet på Hamar ikke ble åpnet i tide. I Sørmarka Arena var det problemer med fryseanlegget som førte til at sesongåpningen i Stavanger ble kraftig utsatt.

Liten tilgang på is førte til 250 reisedøgn i 2023. Det er ekstremt, til og med for Kongshaug. Samtidig var det andre forhold som bidro til sterk optimisme.

– Sommeren gikk så veldig bra. Ingen sykdom, så jeg fikk bare trent veldig godt. Føler jeg er bedre enn noen gang før egentlig. Høsten kom med mye stang ut på en gang. Problemene i Sørmarka førte til enda mer reising. 250 reisedøgn i 2023 tærer på. Jeg merket at jeg begynte å lengte hjem. Den hektiske høstperioden gjorde at høstsesongen ikke ble som jeg håpet på. Mye sykdom og stang-ut. Det gjorde at det hele tiden var et eller annet, sier Kongshaug – og legger til:

– Jeg hadde hele tiden troen på at jeg var bedre enn tidligere. Det å få det ut denne helgen og verdenscupen i Polen var magisk.

– Med alt som skjedde: Følte du egentlig europatoppen var innen rekkevidde gjennom sommeren?

– Jeg føler det har vært veldig nært. I fjor var det stort sett 4.-plasser. Det å gå helt til topps virket ikke helt lett med amerikaneren og Kjeld Nuis der oppe. Jeg har hatt selvtillit på at jeg er en av de beste når det klaffer. Det føler jeg å ha bevist til alle andre nå, sier den ferske europamesteren.

Tiden ute på reise gjør naturligvis noe med ham. Det handler om å føle seg mest mulig vel for å prestere.

– Har du en egen greie du gjør, et slags ritual eller noe?

– Jeg har med samme kaffekoppen min overalt. Vi har med kaffe overalt også. Vi er et par stykker på laget som kjøper inn god kaffe. Hadde vi ikke hatt med egen kaffe ville det blitt seigt på samlinger, sier Kongshaug.

Peder Kongshaug rekker knapt å være hjemme i Stavanger før han er på reisefot igjen. (Kristoffer Knutsen)

VM-gull?

Kaffekoppen kan naturligvis ikke romme de store EM-medaljene, men blir selvsagt med når han drar videre torsdag. Da er NM på menyen, og det er uttaksløp til allround-VM i mars.

På enkeltdistanser er det han håper å vise seg fram. I likhet med friidrettsprofilene Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås er det 1500 meter som er favorittdistansen, selv om Kongshaug foretrekker å gjennomføre med lengdeløpsskøyter på føttene framfor løpesko.

– Er det VM-gull du sikter på nå?

– Selvfølgelig kan jeg det, men jeg ser fortsatt på meg selv som en utfordrer i angrepsposisjon. De to andre har tross alt flest seiere de siste årene. Jeg vet de er gode på de forholdene. Ambisjonene mine har i hvert fall ikke blitt mindre etter helgen, sier Kongshaug.

To EM-gull gjør seg pent i stuen på Eiganes for Peder Kongshaug. (Kristoffer Knutsen)

– Hvor viktig er det med en liten oppladning i Stavanger?

– Deilig. Det blir mye reising, men når det går så bra er det lettere å reise mye. Jeg lengter ikke like mye hjem når det går bra som når det er dårlig. Det å slappe av hjemme gjør godt, sier han.

Han rekker også innom sin egen leilighet, og har planlagt å få besøk av kjæresten. Det har det naturligvis ikke vært så mye tid til i det siste.

Gullet har uansett ikke stor økonomisk betydning nå. Ifølge seg selv ville han tjent dårligere enn den nederlandske konkurrenten uavhengig av resultater.

– Det har ikke direkte påvirkning på økonomien min. Skulle jeg tenkt på penger hadde jeg fortsatt som fotballkeeper i stedet. Jeg har fantastiske samarbeidspartnere som gjør at jeg ikke må tenke på økonomi. Kommer det en mail med noen som vil putte penger i kassen sier jeg ja, men jeg er fornøyd. Som norsk skøyteløper er jeg veldig heldig, sier Kongshaug.