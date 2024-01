Kongshaug med EM-gull

Det er ikke mange år siden akkurat det ville vært et nærmest utenkelig scenario, men søndag skjedde det under EM i enkeltdistanser i nederlandske Heerenveen.

Eiganes-karen dunket til med 1.44.25 på lavlandsbanen Thialf og slo med det verdensrekordholder Kjeld Nuis fra vertsnasjonen med ni hundredeler. Patrick Roest fra Nederland to bronsen 15 hundredeler bak Kongshaug.

– En helt utrolig prestasjon fra Peder Kongshaug, sa Ida Njåtun hos rettighetshaver VGTV etter at seieren var et faktum.

Ut i fra resultatene den siste tiden ør det derimot ikke være et sjokk for noen at Kongshaug hadde noen slikt i seg. Allerede før verdenscupen hjemme i Sørmarka tidligere i sesongen fortalte han RA at han smadret personlige rekorder på bestilling på trening. Det handlet bare og å holde seg frisk og unngå uhell.

Så dunket han til med vinne sitt første løp i verdenscupen på distansen like før jul. Da slo han også det amerikanske fenomenet Jordan Stolz.

Denne helgen i EM har vært en eneste langt triumf for den nye skøytekongen fra Stavanger. Fredag sikret han seg EM-gull sammen med Sander Eitrem og Sverre Lunde Pedersen på lagtempo med tiden 3.34,22.

Det var ny verdensrekord. På en lavlandsbane!

Så dro Kongshaug søndag til med sin første store individuelle mesterskapstittel.

