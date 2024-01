Prisdobbel for Haaland på Idrettsgallaen: – Et fantastisk år

På tampen av mai og i starten av juni smykket Haaland og Manchester City seg med en høythengende trofétrippel da både Premier League, FA-cupen og mesterligaen ble vunnet.

Lørdag fikk han to priser. Han hadde god konkurranse fra flere sterke utøvere etter et svært godt år for norsk idrett.

– Det var et fantastisk år for meg og laget. Mange utøvere i Norge hadde gode år, så jeg setter ufattelig stor pris på det, sa Haaland i en videomelding.

Haaland noterte 50 mål på 60 kamper i alle turneringer i kalenderåret, kun slått av Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé og Harry Kane.

I juryens begrunnelse for Haalands nominasjon het det blant annet følgende:

«Hadde en eventyrlig sesong i Manchester City. Ble kåret til årets spiss under Gullballen og i tillegg årets spiller i engelsk fotball og i Europa. Ble av BBC kåret til årets idrettsutøver i verden».

Haaland har den siste tiden slitt med en fotskade, men regnes å være tilbake på banen om kort tid. Han har fortsatt å levere godt for City også i årets sesong.

I fjor ble jærbuen slått av friidrettsløper Jakob Ingebrigtsen i kampen om prisen som årets mannlige utøver. 23-åringen fra Sandnes er sammen med Karsten Warholm (2022 og 2020), Viktor Hovland (2021) og Aksel Lund Svindal (2019) de foregående vinnerne av utmerkelsen. (©NTB)

---

FAKTA:

Dette er prisvinnerne under Idrettsgallaen 2024:

Årets navn:

Maren Lundby (skihopp).

Øvrige nominerte: Grace Bullen (bryting), Johannes Thingnes Bø (skiskyting), Jeanette Hegg Duestad (skyting), Halvor Egner Granerud (skihopp), Erling Braut Haaland (fotball), Viktor Hovland (golf), Håndballjentene, Jakob Ingebrigtsen (friidrett), Salum Kashafali (friidrett), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Solfrid Koanda (vektløfting), Jesper Saltvik Pedersen (alpint), Jarl Magnus Riiber (kombinert), Birgit Skarstein (roing), Karsten Warholm (friidrett), Ragne Wiklund (skøyter), Martin Ødegaard (fotball).

Årets kvinnelige utøver:

Ragne Wiklund (skøyter).

Øvrige nominerte: Grace Bullen (bryting), Jeanette Hegg Duestad (skyting), Karoline Bjerkeli Grøvdal (friidrett), Caroline Graham Hansen (fotball), Gyda Westvold Hansen (kombinert), Anne Kjersti Kalvå (langrenn), Johanne Killi (friski), Solfrid Koanda (vektløfting), Maren Lundby (hopp), Katrine Lunde (håndball), Maria Tviberg (alpint), Kristin Vollstad (kickboxing), Tiril Udnes Weng (langrenn).

Årets mannlige utøver:

Erling Braut Haaland (fotball).

Øvrige nominerte: Johannes Thingnes Bø (skiskyting), Kasper Fosser (orientering), Halvor Egner Granerud (skihopp), Viktor Hovland (golf), Jakob Ingebrigtsen (friidrett), Marcus Kleveland (snowboard), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Henrik Kristoffersen (alpint), Simen Hegstad Krüger (langrenn), Jarl Magnus Riiber (kombinert), Birk Ruud (friski), Karsten Warholm (friidrett), Martin Ødegaard (fotball).

Årets lag:

Vipers Kristiansand (håndball).

Øvrige nominerte: Curlinglandslaget kvinner, Håndballjentene, Parabordtennislaget Dahlen/Tveiten, sandvolleyballgutta Mol/Sørum, seilerduoen Næss/Rønningen.

Årets gjennombrudd:

Narve Gilje Nordås (friidrett).

Øvrige nominerte: Dilek Celik (kickboxing), Håvard Bentdal Ingvaldsen (friidrett), Mina Mobekk (seiling), Antonio Nusa (fotball), Kristine Stavås Skistad (langrenn).

Årets kvinnelige parautøver:

Birgit Skarstein (roing).

Øvrige nominerte: Aida Dahlen (bordtennis), Vilde Nilsen (langrenn), Suzanna Tangen (sykkel).

Årets mannlige parautøver:

Jesper Saltvik Pedersen (alpint).

Øvrige nominerte: Salum Kashafali (friidrett), Thomas Karbøl Oxaal (langrenn), Fredrik Solberg (svømming).

Årets trener:

Leif Olav Alnes (friidrett).

Øvrige nominerte: Daimi Akin (kickboxing), Espen Berg-Knutsen (skyting), Ole Gustav Gjekstad (håndball), Stephan Johansson (friidrett), Jan Schmid/Thomas Kjelbotn (kombinert), Egil Kristiansen/Siegfried Mazet (skiskyting).

Hedersprisen:

Cato Zahl Pedersen (langrenn, alpint og friidrett).

Årets forbilde:

Viktor Hovland (golf).

Utøvernes pris:

Erling Braut Haaland (fotball).

Årets ildsjel:

Adnan Naeem (Romsås idrettslag).

Øvrige nominerte: Harry og Johanna Breiland (Ålgård Orienteringsklubb), Øistein Formo (Innlandet idrettskrets).

---