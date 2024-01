Kongshaug bidro til verdensrekord og EM-gull

Superløpet ble gjort i Thialf-hallen i Heerenveen. Den gamle verdensrekorden tilhørte USA og var på 3.34,47 fra 2021.

Norge tok en knusende seier foran Italia. Marginen var på hele 6,25 sekunder, mens Nederland skuffet hjemmepublikummet ved å bli nummer tre og slått med 7,14.

– Da vi så 3.34 på tavla, trodde vi det nesten ikke, sa Kongshaug til NRK etter bragden.

– Det er en utklassing som jeg ikke tror jeg har vært med på tidligere i hvert fall, la Pedersen til.

Det som gjør Norges prestasjon ekstra spesiell, er at rekorden ble satt på en lavlandsbane. Den gamle kom i høyden i Salt Lake City.

– Verdensrekord! Hvem skulle trodd det? Det er noe av det sprøeste jeg har sett på en skøytebane. Vi visste jo at det var muligheter for seier i dag, men at vi måtte bla opp verdensrekord, er helt enormt, sa VGTVs skøyteekspert Ida Njåtun etter Norges vinnerløp.

Pedersen har tidligere vært med på å ta EM-sølv (2022) og -bronse (2020) i lagtempo. Han gikk også da det ble norske OL-titler i 2018 og 2022, men fredagens gull var Norges første på distansen i et europamesterskap.





