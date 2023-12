Idrettsgallaen: Flere lokale kan vinne

Lørdag 6. januar er store deler av idrettseliten samlet i Trondheim Spektrum for Idrettsgalla 2024.

Juryleder og toppidrettssjef Tore Øverbø fra Stavanger mener 2023 var et svært hyggelig år for norsk toppidrett.

– Vi ser en bredde som er oppløftende. På den ene siden har vi enkeltutøvere som presterer på imponerende nivå i store idretter hvor Norge har begrensede tradisjoner, på den annen side fortsetter norske utøvere å markere seg i idretter hvor vi over tid har vært i verdenstoppen, som for eksempel i de tradisjonelle vinteridrettene. Samtidig ser vi et generelt mangfold, som viser at Norge har toppidrettskultur i svært mange idretter. Juryen registrerer også et løft i prestasjonene blant de kvinnelige toppidrettsutøverne. Alt dette kommer til uttrykk i nominasjonene, sier juryleder Tore Øvrebø.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø har presentert kandidatene til Idrettsgalla 2024. Her fra klimarommet til Olympiatoppen. (Cornelius Poppe/NTB)

Ingen Gjert Ingebrigtsen

Noen kontroversielle nominasjoner har uteblitt. Juryen har blant annet ikke funnet plass til Narve Gilje Nordås’ trener Gjert Ingebrigtsen. Friidrettstreneren er under etterforskning for vold i nære relasjoner, men trente Sandnes-løperen til VM-bronse på 1500 meter.

Gilje Nordås er selv nominert til årets gjennombrudd for sensasjonen i verdensmesterskapet.

2023 har vært et spesielt år for Narve Gilje Nordås. (Kristoffer Knutsen)

Håndballjentene er nominerte i to kategorier, både som årets lag og årets navn. Der har to lokale vært med på laget som tok VM-sølv i desember. Både Camilla Herrem og Kristina Sirum Novak spilte mesterskapet som startet i DNB Arena i november.

Til daglig spiller duoen for Sola, og deres finalemotstander i NM-finalen – Vipers – er også nominert til kategorien årets lag.

Løperesset Jakob Ingebrigtsen fikk med seg både VM-gull på 5000 meter og VM-sølv på 1500 meter i 2023. Han er nominert til prisene årets mannlige utøver og årets navn.

Sterk jury

Nominasjonene er satt sammen av juryen, som består av leder Øvrebø i kompaniskap med Suzann Pettersen, Hanne Haugland, Marit Bjørgen, Ola By Rise, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann.

– Juryens medlemmer kan mye om internasjonal toppidrett, og representerer bred erfaring. Selv om juryens medlemmer er svært kompetente, er det bortimot umulig å sammenligne prestasjoner i ulike idretter og grener. Dette er imidlertid juryens oppgave, som må gjennomføres. Juryeringen er gjort samvittighetsfullt, og prestasjonene er nøye vurdert etter kriteriene som gjelder. Å skille utøvere fra hverandre, er nærmest en umulig oppgave i noen av klassene, sier Øvrebø.

Han mener arbeidet er godt utført.

– Jeg kan forsikre at juryarbeidet er grundig gjennomført og har foregått etter de prosedyrene og kriteriene som gjelder. Det er bra at nominasjonene skaper engasjement og diskusjoner, det lever juryen godt med. Til slutt står vi tilbake med verdige vinnere av alle prisene, sier Øvrebø.





---

Nominerte til Idrettsgalla 2024

Årets kvinnelige utøver:

Grace Bullen, Bryting

Jeanette Hegg Duestad, Skyting

Karoline Bjerkeli Grøvdal, Friidrett

Caroline Graham Hansen, Fotball

Gyda Westvold Hansen, Kombinert

Anne Kjersti Kalvå, Langrenn

Johanne Killi, Freeski

Solfrid Koanda, Vektløfting

Maren Lundby, Skihopp

Katrine Lunde, Håndball

Maria Tviberg, Alpint

Kristin Vollstad, Kickboxing

Tiril Udnes Weng, Langrenn

Ragne Wiklund, Skøyter

Årets mannlige utøver:

Johannes Thingnes Bø, Skiskyting

Kasper Fosser, Orientering

Halvor Egner Granerud, Skihopp

Erling Braut Haaland, Fotball

Viktor Hovland, Golf

Jakob Ingebrigtsen, Friidrett

Marcus Kleveland, Snowboard

Johannes Høsflot Klæbo, Langrenn

Henrik Kristoffersen, Alpint

Simen Hegstad Krüger, Langrenn

Jarl Magnus Riiber, Kombinert

Birk Ruud, Freeski

Karsten Warholm, Friidrett

Martin Ødegaard, Fotball

Årets lag:

Curlinglandslaget, kvinner, Curling

Håndballjentene, Håndball

Parabordtennislaget Dahlen/Tveiten, Bordtennis

Sandvolleyballgutta Mol/Sørum, Sandvolleyball

Seilerduoen Næss/Rønningen, Seiling

Vipers, Kristiansand, Håndball

Årets gjennombrudd:

Dilek Celik, Kickboxing

Håvard Bentdal Ingvaldsen, Friidrett

Mina Mobekk, Seiling

Narve Gilje Nordås, Friidrett

Antonio Nusa, Fotball

Kristine Stavås Skistad, Langrenn

Årets kvinnelige parautøver:

Aida Dahlen, Bordtennis

Vilde Nilsen, Langrenn

Birgit Skarstein, Roing

Suzanna Tangen, Sykkel

Årets mannlige parautøver:

Salum Kashafali, Friidrett

Thomas Karbøl Oxaal, Langrenn

Jesper Saltvik Pedersen, Alpint

Fredrik Solberg, Svømming

Årets trener:

Daimi Akin, Kickboxing

Leif Olav Alnes, Friidrett

Espen Berg-Knutsen, Skyting

Ole Gustav Gjekstad, Håndball

Stephan Johansson, Friidrett

Jan Schmid/Thomas Kjelbotn, Kombinert

Egil Kristiansen/Siegfried Mazet, Skiskyting

Årets navn:

Grace Bullen, Bryting

Johannes Thingnes Bø, Skiskyting

Jeanette Hegg Duestad, Skyting

Halvor Egner Granerud, Skihopp

Erling Braut Haaland, Fotball

Viktor Hovland, Golf

Håndballjentene, Håndball

Jakob Ingebrigtsen, Friidrett

Salum Kashafali, Friidrett

Johannes Høsflot Klæbo, Langrenn

Solfrid Koanda, Vektløfting

Maren Lundby, Skihopp

Jesper Saltvik Pedersen, Alpint

Jarl Magnus Riiber, Kombinert

Birgit Skarstein, Roing

Karsten Warholm, Friidrett

Ragne Wiklund, Skøyter

Martin Ødegaard, Fotball

I tillegg skal følgende priser deles ut:

Årets forbilde (ingen nominerte, juryens begrunnelse)

Årets hederspris (ingen nominerte, juryens begrunnelse)

Utøvernes pris (utøverne nominerer og stemmer)

Årets ildsjel (egen jury)

---