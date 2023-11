Bobb herjet på Ullevaal – smell for Haaland like før slutt

Etter kampslutt var likevel Haaland den store snakkisen. I sluttminuttene lå han en stund nede på bakken etter å ha kastet seg fram for å nå et innlegg.

Reprisebildene viste at han virket å få foten under seg i situasjonen. Haaland kom innpå igjen, men så ut til å ha smerter.

Etter Antonio Nusa tidligere i høst var det Oscar Bobbs tur til å få sitt definitive gjennombrudd på landslaget og spille seg inn i Ullevaal-publikums hjerter. Han hadde et godt innhopp i debutkampen på Kypros forrige måned, men torsdag var han hovedmann da Norge avgjorde kampen tidlig.

Bobb spilte kant før pause og indreløper etter, og han viste fram både pasningsstyrken, dribleferdighetene og skuddfoten. Han ble byttet ut til stor applaus etter å ha notert mål og assist.

– Det var vel en grei gjennomkjøring og et kampbildet vi forutså. Vi skulle scoret et par mål til, men vi holdt dem unna bortsett fra en halvsjanse mot slutten. Det var sånn det bør være, sa landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2 etter kampen.

Færøyene forsvarte seg dypt i en 5-4-1-formasjon, men Norge brukte ikke lang tid på å komme til sjanser. Etter snaut to minutter fyrte Aron Dønnum av et farlig skudd i returrommet, men keeper Bardur à Reynatrød kastet seg og slo til hjørnespark. Bobb utførte en innøvd cornervariant med Fredrik Aursnes og stormet inn fra kanten, vendte bort en motspiller og hamret ballen inn i målgården, der Jørgen Strand Larsen med ryggen mot mål scoret med fotsålen.

Celta-spissen kunne hatt hat trick før det var spilt 20 minutter. Først nikket han fra kort hold på debutanten David Møller Wolfes innlegg fra dødlinjen, så vendte han bort en forsvarer og skjøt fra 16-meterstreken, men Reynatrød reddet begge ganger. Han var lagets klare ener og berget Færøyene fra et mye styggere tap.

Smart skudd

I stedet doblet Bobb ledelsen etter halvspilt omgang. Marcus Holmgren Pedersen gjenvant ballen høyt på banen og satte opp Bobb, som førte ballen innover på banen og sendte et smart venstrebeinsskudd mellom to motspillere og klistret inne ved nærmeste stolpe. Dermed kunne han juble for sitt første landslagsmål.

Kampen artet seg ikke bare som spill på motstanders halvdel, men på siste tredel. Det var særlig på høyresiden Norge skapte trøbbel for gjestene. Marcus Holmgren Pedersen herjet med Færøyenes venstreback og kaptein Viljomur Davidsen, passerte ham gang på gang og slo farlige innlegg. Bobb skar for det meste inn på banen og lagde trøbbel for Færøyene der.

Kristian Thorstvedt hadde de to største sjansene til å score det siste kvarteret av første omgang, men det største jubelbrølet på Ullevaal kom da Erling Braut Haaland begynte å varme opp det siste kvarteret før hans varslede innhopp ved pause.

Få muligheter

Haaland kom inn som ett av fire bytter halvveis og overtok kapteinsbindet fra Sander Berge, som var en av de fire som fikk avløsning. Norge fortsatte å dominere kampen fullstendig, men det ble lenger mellom sjansene i den andre omgangen, og Haaland fikk få muligheter.

Første store sjanse i den omgangen sto to av de andre innbytterne for, da Patrick Berg etter 60 minutter la et hjørnespark på hodet til Mohamed Elyounoussi, men nikken gikk utenfor.

Haaland nådde et gjennomspill fra Moi før keeper, men var på dødlinjen før han nådde igjen ballen og fikk ikke avsluttet. Litt senere startet han ett av sine patenterte kontringsløp etter at Færøyene for en gangs skyld hadde hatt ball på norsk halvdel, men pasningen fra Bobb nådde ikke fram.

– Tempoet ble litt lavere, og kampen var litt vunnet. Kanskje ble det litt mange bytter og mye nytt, forklarte Solbakken på TV 2s spørsmål om spillet etter hvilen bekymret ham.

Norge møtte Færøyene for femte gang og tok den femte seieren. Samlet målscore mot øynasjonen er 17–0. Mathias Dyngeland, som sammen med David Møller Wolfe fikk sin landslagsdebut, hadde ingen problemer med å forsvare nullen.