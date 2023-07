Hun er Norges beste kvinnelige utøver i sin idrett. Ine Johannessen Helvik (48) fra Stavanger mener det er på høy tid å se på biljard som en idrett, ikke noe man kun gjør når man tar seg en halvliter på byen.

---

Nordisk mester og gründer Ine Johannessen Helvik har vært aktiv i idretten biljard i over 28 år. Hun ble tatt ut på landslaget allerede det første året hun spilte aktivt.

Flere jern i ilden

Til vanlig driver hun et regnskapsbyrå hvor hun har to ansatte. Ved siden av en allerede hektisk arbeidshverdag, reiser hun også verden rundt for å konkurrere i biljard.

RA treffer Ine en ettermiddag hvor hun nettopp har passet barnebarnet sitt, før hun skal videre for å jobbe mer. Hun legger ikke skjul på at det blir lange dager når hun skal drifte det nylige oppstartede regnskapsfirmaet.

---

Som «superbestemor» og sjef for to ansatte, er det fort gjort å glemme at det er biljard vi skal prate om.

Ine er ikke bare en super bestemor, hun er også helt super i biljard, eller mer korrekt; pool. I løpet av hennes 28 år lange aktive karriere som profesjonell kø-dame, har hun sanket med seg et tosifret antall meritter i idretten.

Ine Johannessen er super både som bestemor, men også som biljard-utøver. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Kombinerer ikke alkohol og biljard

Det ligger langt mer bak biljard. For henne handler idretten like mye om den mentale helsen som om å holde seg i form.

En biljard-utøver trener opp til flere timer om dagen, noe de er nødt til for å holde seg i toppform.

For de som ikke driver med biljard som toppidrett, kan man fort forbinde biljard med en halvliter på puben i lystig lag.

Dette høres og er for så vidt helt uproblematisk ut. Men få er nok bevisste på hvor mye alkoholen kan påvirke presisjonen når du spiller.

− Jeg rører ikke alkohol når jeg spiller.

For Ine er viktigheten av å prestere høy. Hun er tydelig når det kommer til alkohol og biljard, det hører ikke sammen. Iallfall ikke når man gjør det som en idrett.

− Du mister konsentrasjonen, jeg spiller aldri når jeg er ute på byen, det ødelegger hele opplevelsen for meg.

Men det holder ikke å kun spille biljard når du er edru. Det kreves langt mer trening enn hva folk tror for å bli god, på lik linje med de aller fleste andre idretter.

Mannsdominert idrett

For 48-åringen har likestilling i idrett alltid vært viktig.

Biljard er en mannsdominert idrett. Hun mener det bør skje noe snart.

Det var ikke før nylig kontingenten til menn og kvinner ble lik.

− De trodde at det skulle være mer motiverende for kvinner å bli med hvis de hadde en billigere kontingent, det er jo bare tull. Hvis jeg som elitespiller skal betale mindre fordi jeg er kvinne for å delta i en eliteturnering, er det jo ikke startkontingenten som avgjør om jeg vil spille eller ikke, sier hun.

− Er menn bedre enn jenter?

− Jeg vil ikke si at de er bedre, men menn er flinkere til å konkurrere hele veien. Mange kvinner er mer opptatt av å forbedre seg, mens guttene stort sett alltid prøver å vinne selv på trening.

Hun mener at konkurranseinstinktet til mennene er noe de drar nytte av når det kommer til konkurranse, men også på rekrutteringen.

Det alle stort sett forbinder med biljard, er jo hele og halve baller som man skal få ned i tur og orden før man til slutt skal få ned den svarte 8′er ballen. Dette heter faktisk «8′er ball».

− Dette er en helt vanlig misoppfatning. Jeg bruker bare å si at jeg spiller biljard istedenfor pool, fordi det er det folk skjønner, sier hun.

Overvekt av voksne

I 2001 stiftet Johannessen Svithun Biljardklubb. Fram til nå nylig drev hun klubben, før hun valgte å legge den ned.

− Jeg stiftet klubben for å ha et eget idrettslag som fungerte som mitt treningsståsted.

Johannessen ønsket å legge til rette for et godt miljø uten alkohol, hvor det skulle være lett for ungdommer og kvinner og bli med.

− Alle følte seg hjemme, sier hun.

Selv om biljard er en allsidig idrett som alle kan starte med, er rekruttering utfordrende.

− Det er en overvekt av voksne, sier hun.

Nå håper hun at flere unge ser til idretten og prøver seg.

