Setter valgkampen på pause for nordisk mesterskap

I en hektisk periode med valgkamp skal nemlig Steffensen forsøke seg på tittelen som nordisk mester. Stortingsrepresentanten skal nemlig delta som én av tolv norske deltagere i nordisk mesterskap i 10-ball i Gøteborg i perioden 18. til 20. august.

Grunnet noen forfall åpnet det seg en plass i mesterskapet til rikspolitikeren fra Ålgård.

Roy Steffensen i aksjon da han vant 7-6 mot Norges femte beste spiller i NM. (Privat)

– Det blir da en par dagers pause i begynnelsen av valgkampen, men det får nok bare flere lokallag i Rogaland til å puste lettet ut. To av de tre kommunene i Rogaland som gjorde det best i stortingsvalget for Frp var nemlig de to kommunene jeg ikke rakk å besøke, sier Steffensen til RA.

Gleder seg til mesterskap - og valgkamp

Valgkampen blir sparket i gang i Sandnes 5. august, men Steffensen blir pent nødt til å skifte fra klassiske Frp-antrekket til biljard-bekledning og hanske en liten periode i starten.

Det er totalt 64 spillere fra Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island som skal delta i mesterskapet som finner sted i Gøteborg i midten av august.

Den tidligere varaordføreren på Kvitsøy har lang erfaring med 10-ball, men det er ikke før det siste året han har børstet støv av de gamle kunstene av biljard-køen.

– Det åpnet en ny biljard-salong i nærheten av der jeg bor i Oslo. Så da måtte jeg jo gi det en sjanse igjen, sier den biljardspillene politikeren.

Til tross for at det er over ti år siden Kvitsøy-mannen spilte aktivt tok han en imponerende femte plass i lag NM, og én 17. plass individuelt i 10-er ball NM tidligere i år.

Steffensen forsikrer likevel om at det blir nok av tid til å drive valgkamp.

– Jeg gleder meg til å reise rundt sammen med de andre fra partiet rundt omkring for å stå på stands og drive en god valgkamp, betrygger Steffensen på telefon fra interrailferie i Italia.

---

Roy Steffensen

Alder: 40

Hjemsted: Ålgård

Bakgrunn: Jobbet som røkter på oppdrettsanlegg de siste syv årene før han ble stortingsrepresentant

Politiske verv: Stortingsrepresentant. Tidligere bystyremedlem i Stavanger og varaordfører på Kvitsøy

Hobbyer: Brukte mye tid på biljard før, men nå er tid med familien viktigst. Ser Tottenham og Viking ved anledning.

Aktuell: Tatt ut til nordisk mesterskap i 10-er ball.

Kilde: frp.no

---