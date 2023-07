LOKALIDRETTENS UKJENTE PROFILER: Etter flere år med hardt arbeid, lever nå verdensmesteren profftilværelsen i Spania.

---

LOKALIDRETTENS UKJENTE PROFILER

I denne serien vil RA presentere ulike idrettsutøvere fra Rogaland som gjør det godt på et høyt internasjonalt nivå i idretter som vanligvis ikke får mye oppmerksomhet.

Del 2: Sondre «Gekko» Haga

---

Sondre Gilje Haga er en 23 år gammel, norsk fører i motorsporten “Trial”. I 2022 ble han kronet som verdensmester.

I år skal Sondre Gekko Haga forsøke å forsvare verdensmester-tittelen han tok i fjor. (Privat)

Alltid satt seg høye mål

Sondre kjører for Riska Motorsykkelklubb, og kalles «Gekko» i trialmiljøet for sin unike evne til å klatre opp og fram.

Fra 2023 er han internasjonal fabrikkfører for det Spanske fabrikkteamet GASGAS. Han kjører for Tandberg MC i Norge.

I den lille byen Pobladura er «Gekko» og trialsykkelen portrettert på en hel husvegg. Spania har en stolt historie og stor fanskare i motorsport.

Sondre Gekko Haga Sondre Gekko Haga legger ikke skjul på at han liker oppmerksomheten han får i Spania. (Privat)

– Det er skikkelig kult å få et portrett på en hel husvegg, sier Haga.

Hardt arbeid og dedikasjon over lang tid har gjort at «Gekko» nå er historisk innen norsk trial og helt i verdenstoppen internasjonalt.

Får gå i fred hjemme på Hommersåk

Sondre bor og trener utenfor Barcelona i Spania. Her trener han daglig med verdenstoer Jaime Busto og resten av GASGAS-teamet.

– Får du gå i fred på gata etter at du ble verdensmester?

– Jeg kan absolutt gå i fred på gata. Folk i Norge er kanskje litt redde for å spørre om autograf. Mange hjemme på Hommersåk vet jo hvem jeg er.

Selv om trial ikke får mye mediedekning i Norge, får «Gekko» langt mer oppmerksomhet i Spania.

– Det er en drømmesituasjon å ha mange folk som følger med og mediedekning.

På lik linje med idrettsutøvere som flytter til Norge for å satse på langrenn, har «Gekko» gjort det samme med motorsporten og flyttet til Spania.

Ifølge «Gekko» står motorsport i Spania like sterkt som langrenn gjør i Norge.

– De fleste løp går jo på spansk TV. Motorsport er generelt større i Spania enn hva det er i Norge.

Fikk diabetes i ung alder

– Hvor krevende er det å drive med en toppidrett når du har diabetes?

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk da jeg var fem og ikke atten. Det har blitt en veldig normal del av livet mitt. Jeg har vokst opp med at det ikke har vært noe spesielt rundt det. For meg som idrettsutøver har det egentlig bare hjulpet meg. Jeg må jo passe på hva jeg spiser uansett om jeg hadde hatt diabetes eller ikke.

Sondre Gekko Haga Sondre kalles «Gekko» i trialmiljøet for sin unike evne til å klatre opp og frem. (Privat)

Som veldig mange andre unge gutter, drømte «Gekko» om å starte med motorsport fra han var liten.

– Jeg hadde et søskenbarn som holdt på da jeg var yngre. Det er alle små gutters drøm om å kjøre motorsykkel. Etter å ha mast en del på mamma og pappa begynte da jeg var 8 år.

Merittert

Selv om den unge mannen fra Hommersåk fortsatt bare er i midten av tyveårene har han rukket å ta flere medaljer på veien.

– Det har blitt noen medaljer på veien, sier han ydmykt.

Han rangerer naturligvis verdensmestertittelen han fikk i 2022 som den høyeste av de han har.

Men for «Gekko» er det likevel gøy å mimre tilbake til da han ble nordisk mester for første gang.

Sondre har meritter som verdensmester Trial2, europamester, nordisk mester og 5x norgesmester.

God støtte fra mamma og pappa

Mammaen og pappaen til Haga har måtte stille som hovedsponsor i mange år.

– Jeg har vært veldig heldig som har hatt foreldre som har stilt opp økonomisk fram til jeg klarte å finansiere ting selv, han legger også til:

– Ikke mange klarer å leve av å drive med trail. Det koster med utstyr og alt annet man trenger.

For Gekko er det ikke bare kjernefamilien han anser som familie.

– Hele motorsport-miljøet er flinke til å ta vare på hverandre. Vi er jo en familie på tur og foreldrene mine synes det er kjekt å være med.

---

FAKTA

Navn: Sondre Gilje Haga

Alder: 22 år

Fra: Hommersåk

Jobb: Trail-utøver

Bosted: Spania

---

DETTE ER TRAIL

Den eneste motorsporten som ikke handler om å være først i mål. Det dreier seg om å gjøre minst mulig feil på sykkelen. En feil er fot i bakken og det gir en prikk. Det er en balansesport hvor du skal ta deg over ulike hinder.

---

