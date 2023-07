LOKALIDRETTENS UKJENTE PROFILER: Kontrastene er store når Ane Svendsen (31) skifter fra arbeidsantrekket i banken til å nesten knekke armen på motstanderen i ringen.

LOKALIDRETTENS UKJENTE PROFILER

I denne serien vil RA presentere ulike idrettsutøvere fra Rogaland som gjør det godt på et høyt internasjonalt nivå i idretter som vanligvis ikke får mye oppmerksomhet.

Del 1: Ane Svendsen

Den trivelige damen fra Sola sjonglerer en fulltidsjobb i Sparebank 1 med å være toppidrettsutøver i kampsporten brasiliansk Jiu-jitsu.

Med flere meritter innenfor brasiliansk Jiu-Jitsu, er Svendsen en av de mest meriterte kvinnelige utøverne i Skandinavia.

Ane Svendsen Hjemme slapper Ane ofte av med en god bok mellom bankjobben og trening. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Veldig mange blir overrasket når jeg forteller hva jeg driver med ved siden av jobben, sier den blide Solabuen.

Kan du prøve å legge meg i bakken? — Ane Svendsen om hvilken sjekkereplikk som går igjen på byen

De få gangene Ane tar seg en tur ut på byen er det stort sett alltid ett spørsmål hun får fra menn som prøver å sjekke henne opp:

– De pleier å spørre om jeg kan prøve å legge de i bakken, sier Ane og ler.

[ Den alternative kampen ]

Veien til BJJ

Etter at drømmen om å konkurrere i sprangridning falt i grus da hesten hennes fikk en skade, ble det store spørsmålet Ane måtte stille seg selv: «Hva gjør jeg nå?».

På let etter noe annet å fylle tomrommet med, dro Ane til et kampsportsenter for å se om det var noe hun kunne drive med der for å holde seg i form, og kanskje til og med lære noe nytt.

– Det var viktig for meg å fylle tomrommet etter å ha dratt til stallen omtrent daglig fra jeg var liten.

Solabuen kan smykke seg med både EM og VM titler. (Maggie Left )

Lite publisitet og penger

Når man hører ordet «kampsport» og Brasiliansk Jiu-Jitsu tenker man fort på utøvere som slår og sparker hverandre til blods i en boksering lignende arena.

Dette er til en viss grad også korrekt. Svendsen ønsker i tillegg å formidle at det er en veldig god trening sammen med at man virkelig får utfordret seg, selv uten å konkurrere.

Det er litt komisk å se mamma sitte med strikketøyet på tribunen — Ane Svendsen

I starten var ikke familien til Svendsen veldig begeistret for at den lille jenta deres skulle begynne med en så brutal idrett som BJJ.

– Pappa Ståle var veldig skeptisk. Det skal jeg ikke legge skjul på, sier hun og ler.

Ane Svendsen og moren Bente Nødland Ane sammen med moren sin Bente Nødland på én av mange jenteturer. (Privat)

I en hverdag hvor Ane ofte må reise på turneringer alene, hender det at mamma blir med for å få en jentetur. Ane flirer litt når hun forteller videre om moren sin.

– Det er litt komisk å se mamma sitte med strikketøyet på tribunen, men det er vel sånn hun roer nervene.

Kontrastene er tross alt store fra å se datteren drive med hest, til å nå måtte se henne kjempe i ringen mot atleter som holder et høyt internasjonalt nivå.

– Det var enklere for mamma og pappa å akseptere idretten jeg drev med, da de så jeg stort sett vant alle kampene.

Det at kampsport ikke blir presentert for de yngre, mener Svendsen har en stor innvirkning på hvor mange som begynner med BJJ. Sammen med lite publisitet og penger i idretten, gjør det at unge heller ser til de andre mer tradisjonelle idrettene som fotball og hockey.

– Min oppfatning er at Norge ikke vil fremme kampsport fordi det kan framstå som farlig, sier Svendsen.

Null støtte fra idrettsforbundet: Dobbel bachelor og turnus-triksing

Men å få det til å gå rundt har Ane måtte jobbe fulltid ved siden av samtidig som hun har tatt to bachelorgrader. Én i eiendomsmegling og én i økonomi ved UiS.

– Jeg har alltid jobbet og studert så lenge jeg har drevet med BJJ, og har ikke turt å gjøre noe annet enn å sikre meg en utdannelse.

Idretten hun har valgt har ikke de samme ressursene som fotball, langrenn eller håndball. Solabuen er derfor helt avhengig av å planlegge at feriedagene fra Sparebank 1, havner på tidsrommet det er turneringer slik at hun får blitt med.

– Blir litt triksing med turnusen for at det skal klaffe, men jeg er heldig som har en jobb hvor det har latt seg gjøre.

Uten noe støtte fra idrettsforbundet, er Svendsen helt avhengig av å jobbe fulltid. Hun har fått noen stipend fra både Sola og Stavanger kommune i forbindelse med gode resultater, noe hun er veldig takknemlig for.

Foruten premiepenger, stipender og en liten sum fra private sponsorer, sitter ikke Svendsen igjen med et overskudd. Mesteparten av pengene går til å dekke deler av reisekostnadene.

– Jeg setter enormt stor pris på støtten jeg har fått, sier hun og smiler.

FAKTA

Navn: Ane Svendsen

Født: 5. september 1991, 31 år

Bosted: Sola

Jobb: Kunderådgiver hos Sparebank 1

Forbund: GFTeam International

FAKTA

Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ)

Har sin opprinnelse fra Brasil og Japan for rundt 100 år siden.

Har likhetstrekk med blant annet judo og bryting, men med litt andre regler og teknikker. Fokuset er kamp på bakken og handler i stor grad om selvforsvar – slag og spark er ikke lov. Målet er å få motstanderen til å gi seg, eller «tappe ut».

Utøverne graderes i belter. Nybegynnere har hvitt, deretter blått, lilla, brunt og svart.

Det konkurreres i vektklasser, og med og uten drakter (draktene kalles for «gi»).

