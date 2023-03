Viking-bokser ble nordisk mester

Under mesterskapet i Malmö fikk Viking-bokseren en vanskelig trekning med den store favoritten Kevin Scott på direkten. Svensken, som er sønn til tidligere OL-medaljør og senere WBU-verdensmester George Scott, måtte se seg slått med 3–2 av Shidokaev.

– Ahmed startet kampen litt nervøst, men fant avstand og selvtillit underveis, sier trener Hadle Holm – som beskriver det som mesterskapets store bombe.

I finalen vant han 5–0 mot finske Jere Niemeläinen og overrasket dermed stort totalt sett. Egentlig var han mest med i NM for to uker siden for erfaringens skyld.

Storebror Rusland Shidokaev – som har langt mer erfaring i ringen, tapte semifinalen i sin klasse mot Erick Mindussa fra Sverige og endte opp med bronse i mesterskapet.

[ Historisk NM for Viking Bokseklubb ]