Historisk NM for Viking Bokseklubb

Brødrene Ahmed Shidokaev (67 kilo) og Ruslan Shidokaev (75 kg) vartet begge opp med gull da NM ble avholdt i Oslo.

– Det er første gang siden 1976 at Viking tar gull to gull i et senior-NM. Det er også første gang siden brødrene Lund tok dobbel gull på 30-tallet at to brødre sikrer gull i samme senior-NM, forteller trener Hadle Holm til RA.

Klubben fikk også med seg en bronsemedalje fra mesterskapet. Det sikret Vadym Holubenko seg (80 kg).

Comeback

Rusland Shidokaev gjorde for øvrig comeback etter tre år borte fra ringen. Han ble norgesmester også i 2018 – den gangen i 69 kilo. Han slo regjerende mester i klassen med 4–1 i semifinalen og overbeviste med 5-0-seier i finalen mot hjemmehåpet fra Ørnulf BK.

Lillebror Ahmed Shidokaev sikret seg sitt gull ved seier på stopp i fredagens kvartfinale. I semifinalen lørdag slo han så forhåndsfavoritten Adrian Haug fra Porsgrunn med 5–0 i en meget sterk kamp. I søndagens finale mot Iskender Ekinci fra Oslo BK ble det 5-0-seier etter en overbevisende kamp der han tok kontroll fra start.

Vadym Holubenko sikret seg sin bronse med seier på knockout i 2. runde i fredagens kvartfinale. I semifinalen lørdag ble Mindaugas Gedminas fra Kristiansand for sterk i semifinalen. Den fire ganger nordiske mesteren Gedminas vant alle tre rundene selv om kampen var relativt jevn.

Stolt historie

De tre Viking-bokserne, og trenerne Hadle Holm og Stein Rune Eriksen, kunne uansett være svært godt fornøyde med fangsten fra mesterskapet i Oslo med tre av tre mulige medaljer.

Dette var nok et bevis på at en klubb som har vært veldig langt nede igjen slår godt fra seg – bokstavelig talt.

Viking BK ble for øvrig startet opp igjen i 2014 av tidligere toppbokser Holm etter at klubben først ble nedlagt i 1999. Flere av profilene i dag har fremmedkulturell bakgrunn.

Historisk sett er de to mest kjente profilene fra Viking BK Bernhard «Benna» Lund og Ole Klemetsen. Førstnevnte er mest kjent som legendarisk fotballspiller i Viking, men vant også bokseklubbens første NM-gull i 1928.

