Stavanger-jentene sikret historisk bronse

Lørdag lå Stavanger under 2–6 mot Monolitten i Storhaughallen, men hentet seg tilbake i kampen på mesterlig vis og vant til slutt 7–6 etter straffeslag.

Deretter ble bronsemedaljene i eliteserien feiret.

– Dette er stas. Veldig stort å klare dette etter en lang og tøff reise. Vi har jobbet knallhardt for det, og trent hardere enn de andre, sier Stavanger-trener Oddbjørn Fiskå til RA.

Først hentet Stavanger opp 2-6-ledelsen til Monolitten, så ble det seier etter straffeslagkonkurranse og bronsejubel. (Kristoffer Knutsen)

Håp om topp fire

Forventningene til Stavanger Innebandyklubbs damelag var ikke høye før lagets andre sesong. Debutsesongen i eliteserien endte med sisteplass, og før sesongen var innebandyekspertene enige om at sjuendeplass var riktig å tro på i 2022–23. Slik ble det ikke.

To og et halvt år med målrettet arbeid har begynt å bære frukter for Fiskå og Stavanger-kvinnene. Kaptein Cecilia Lundin forteller at det ikke var slik at de forventet medalje selv før seriestart.

– Nei, men jeg hadde et håp om at vi skulle klare topp fire, sier hun.

Stavanger-kaptein Cecilia Lundin har ført laget til bronse i eliteserien. (Kristoffer Knutsen)

Lundin begrunner suksessen med de samme tingene som trener Fiskå peker på.

– Ekstremt mye arbeid i to og et halvt år. Vi har trent godt, og har en god stemning i laget, sier Stavanger-kapteinen.

Veien fra å være et nyopprykket lag som ender på sisteplass til å stå igjen med medalje er lang. Trener Fiskå mener utviklingen har vært oppdelt.

– Vi satte treningskulturen i fjor, men klarte å bli mer kyniske i år, sier han.

Stavanger-trener Oddbjørn Fiskå vil at laget skal være gode på de tingene som er gratis. (Kristoffer Knutsen)

De kyniske elementene han snakker om er naturligvis både spillestil og bruk av spillere. Valgene de har tatt har gjenspeilt det som har vært filosofien til treneren.

– Vi skal være gode på det som er gratis, sier Fiskå.

NM-semifinale neste

Med bronsemedalje er de også videre til NM-sluttspillet. Det er kun fire lag som er med videre, og serietoer Grei blir motstander i best av fem kamper.

– Det hadde vært gøy å gå hele veien til finalen, men vi møter ett av Norges beste lag. Det blir en tøff utfordring, sier Lundin.

– Vi vil selvfølgelig gå for finale, men de beste lagene er gode. Vi skal gi dem konkurranse, sier trener Fiskå.

Bronsemedaljen til Stavanger Innebandyklubb i eliteserien for kvinner ble feiret li Storhaughallen lørag. (Kristoffer Knutsen)

I den andre semifinalen valgte seriemester Tunet å møte Sveiva.

Den svenske angrepstrioen Linn Sofia Helene Köppä, Stina Andersson og Rebecka Åblad blir med Stavanger videre neste sesong, og skrev nye avtaler med klubben etter seieren mot Monolitten.

To av Stavanger-spillerne har også fått landslagsdebuten denne sesongen. Nina Nicole Vågen har dobbelt statsborgerskap, og debuterte for det amerikanske landslaget i VM-kvalifiseringen. Der fikk også Stina Lima Monsen spilt for det norske landslaget.

Stavanger Innebandys Stina Lima Monsen har debutert for det norske landslaget denne sesongen. (Kristoffer Knutsen)

