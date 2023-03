Kongshaug falt i VM

Kongshaug har hatt en god sesong. Selv om det har blitt litt for mange 4.-plasser individuelt på favorittdistansen 1500 meter har han også tatt sin første pallplassering på distansen. Han var også med på å ta VM-bronse på lagtempo i Heerenveen fredag – samme distanse som han var med å ta OL-gull på i fjor.

Forberedelsene til VM var ikke de aller beste med sykdom i forkant. Likevel var det et valg han tok for å maksimere sine sjanser. Derfor var det ekstra irriterende at han søndag falt i en av de siste svingene etter å ha mistet festet.

Sander Eitrem ble beste norske på 1500 meteren i skøyte-VM da han gikk inn til 5.-plass.

Eitrem ble nummer tre i det siste verdenscupløpet i Polen før VM, men klarte ikke å gjenskape det på søndagens 1500 meter.

20-åringen klokket inn på tiden 1.44,64 og endte til slutt på 5.-plass.

Amerikanske Jordan Stolz tok gullet med tiden 1.43,59, 23 hundredeler foran nederlandske Kjeld Nuis. Thomas Krol sikret bronsen.

Allan Dahl Johansson ble nest beste norske på 8.-plass med tiden 1.45,40.