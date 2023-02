Skøyter: Full forvirring da lagtempogutta gikk til topps i Polen

Den norske trioen klokket inn på tiden 3.42,70. Det holdt til seier med fem hundredeler ned til det amerikanske laget. Nederland endte som nummer tre.

Det ble imidlertid full forvirring da de norske lagtempogutta gikk i mål. Resultattavlen viste nemlig både at de gikk inn til seier og at de endte to hundredeler bak amerikanerne.

Samtidig streiket også Det internasjonale skøyteforbundets resultatsider.

Dermed var det ingen som skjønte hvem som faktisk vant lagtempoen.

Etter flere minutters venting kunne til slutt arrangøren vise fram den endelige resultatlisten som viste at det var norsk temposeier i Polen.

Tidligere samme ettermiddag gikk Stavanger-gutten Peder Kongshaug gikk inn til karrierebeste i verdenscupen da han endte på 2.-plass på 1500-meteren i Tomaszow Mazowiecki.

Kongshaug klokket inn på tiden 1.47,41. Det var bare 70 hundredeler bak den nederlandske vinneren Kjeld Nuis. Patrick Roest ble nummer tre.

– Det er helt rått å se, kommenterte Ida Njåtun på Viaplay.

Kongshaug hadde to fjerdeplasser som karrierebeste fra før. Kristian Ulekleiv ble nest beste norske på 13.-plass, mens Sander Eitrem gikk inn til 15.-plass.

[ Kongshaug en tidel fra pallen på hjemmebane ]

[ Sarah Louise Rung legger opp ]