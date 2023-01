Kongshaug på hjemmebane i uvant setting

Stavanger — 50 løpere fra totalt 24 klubber stiller til start i helgens mesterskap og hele det norske landslaget er stort sett på plass for å kjempe om edelt metall i sprint og allround.

Peder Kongshaug, som nylig markerte seg sterkt under allround EM på Hamar, stiller denne gangen i sprintklassen. Mannen som normalt er best på 1500 meter og 5000 meter prøver seg på de korteste distansene fredag ettermiddag og lørdag morgen. Her skal han forsvare sin NM-tittel på 1000 meter fra i fjor og utfordre spesialsprinterne på distansen.

Lørdag klokken 13.00 begynner så allroundklassen. Både Ragne Wiklund og Sander Eitrem, som nylig to EM-medaljer, stiller. Sverre Lunde Pedersen gjør også sitt første løp på lenge.

Team Sørmarkas juniorverdensrekordholder Sigurd Henriksen, som opprinnelig er Fana-løper, er også blant de større navnene.

De lokale innslagene er også mange med sju løpere fra Stavanger og Sandnes Skøyteklubb, mens sju Stavanger-baserte Team Sørmarka-løpere er med.

Arrangementet har også gratis inngang for publikum.

