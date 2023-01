Mestere hedret for 2022: – Gikk over all forventning

Ordfører Kari Nessa Nordtun holdt den årlige hedringen av norske og internasjonale mestere i Stavanger. Byens idrettsutøvere har hatt et sterkt år, men noen av prestasjonene har vært helt utenom det vanlige.

Blant dem er skøyteløper Peder Kongshaug. Stavanger-gutten gikk inn til OL-gull sammen med det norske lagtempolaget, og sikret dermed det eneste Stavanger-gullet i vinter-OL.

Han var ikke til stede da idrettsheltene ble hedret.

– Jeg har gått glipp av de to siste årene, men på grunn av korona og løp er det vanskelig å få det med meg. Så jeg har ikke mottatt noe tidligere heller. Jeg hadde planlagt å reise i år, men det er så mye sykdom ute og går. Den risikoen kan jeg ikke ta. Det er dessverre slik det er blitt de siste årene. Jeg har vært alene på nyttårsaften, for det er mye viktig som skjer. Man blir litt småparanoid av å gå rundt offentlig, og da er det lettere å holde seg litt unna.

2022 ble et sterkt år for 21-åringen, som i tillegg til OL-gullet hadde sterke plasseringer i verdenscupen på 1500 meter gjennom sesongen.

– Det var veldig bra, og gikk over all forventning egentlig. Utrolig kult å få anerkjennelse for det, sier Kongshaug.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) hedret mange idrettshelter i Stavanger Konserthus. (Kristoffer Knutsen)

[ Flere lokale nominert til Idrettsgallaen ]

På vei mot toppen

Han snuser nå på verdenstoppen i distansen, og 2023 kan fort føre til enda raskere tider og mer medaljer enn han har levert tidligere.

– Denne sesongen til nå har vært veldig bra, og jeg har tre fjerdeplasser i verdenscupen – og fjerdeplass i OL. Jeg prøver å bli ferdig med dem, og være klar til det som kommer. Blant annet VM i mars, sier Kongshaug.

Allerede til helgen er det EM på Hamar. Der har naturligvis 21-åringen medaljeambisjoner.

– Det er derfor jeg må være ekstra forsiktig nå. Det betyr ganske mye for meg, sier Kongshaug.

[ Årets sportsnavn 2022: - Et supersterkt sportsår ]

Fått sponsorgruppe

Han har også blitt helprofesjonell gjennom den siste tiden De økonomiske rammene er på plass, og han kan konsentrere seg om å skøyte raskest mulig.

– Nå har jeg kommet i den posisjonen hvor jeg kan leve det. Jeg har fått inn sponsorgruppe med lokale bedrifter, samt en hovedsponsor. Det er 13 bedrifter som gir en sum, og jeg har noen samlinger med litt show. De skal også på tur til Nederland i mars. Det er en fireårsplan bak, og jeg slipper derfor å tenke for mye på økonomi gjennom de årene, sier Kongshaug.

Flere andre ble også hedret, deriblant Daniel Hassanipour som har bronse i world cup og tre NM-gull i taekwondo.

Taekwondo-utøver Daniel Hassanipour ble hedret etter bronse i World Cup og tre NM-gull i 2022. (Kristoffer Knutsen)

[ Jakob Ingebrigtsen får sportsjournalistenes statuett ]





---

Norske og internasjonale mestre 2022

Internasjonale mestere:

Skøyter:

Peder Kongshaug OL-gull

Marit Fjellanger Bøhm EM-sølv

Friidrett:

Zerei Kbrom Mezngi EM-sølv

Seiling:

Tuva Oppedal EM-gull

Theodor Middelthon EM- bronse, NM-gull

Styrkeløft:

Linda Kristiansen EM-gull, NM-gull

Undervannsrugby:

Carina Magnussen EM-gull

Troppsgymnastikk:

John Kristoffer Kristiansen EM-bronse, NM-gull, NM-gull

Kampsport:

Daniel Hassanipour World Cup bronse, NM-gull, NM-gull, NM-gull

Norske/Nordiske mestere:

Ishockey:

Patrick Ulriksen NM-gull

Kristian Østby NM-gull

Magnus Hoff NM-gull

André Bjelland Strandborg NM-gull

Thomas Berg-Paulsen NM-gull

Sander Hurrød NM-gull

Henrik Holm NM-gull

Dennis Sveum NM-gull

Joona Partanen NM-gull

Tommy Kristiansen NM-gull

Markus Søberg NM-gull

Noah Bergesen Aarthun NM-gull

Andreas Klavestad NM-gull

Rob Bordson NM-gull

Steven Whitney NM-gull

Ludvig Hoff NM-gull

Daniel Bøen Rokseth NM-gull

Greg Mauldin NM-gull

Nicolai Bryhnisveen NM-gull

Martin Lefebvre NM-gull

Tristan Thompson NM-gull

Dan Kissel NM-gull

Anders Tangen Henriksen NM-gull

Christoffer Karlsen NM-gull

Jarrett Burton NM-gull

Todd Bjorkstrand NM-gull

Juha Kaunismäki NM-gull

Lubos Pisar NM-gull

Pål Haukali Higson NM-gull

Boksing:

Magnus Klævold Hansen NM-gull

Mathias Saxeide Offerdal

Tennis:

Sofie Tjøstheim NM-gull

Kajsa Helgesen NM-gull

Cecilie Mæland NM-gull

Dans:

Lars Olav Eltervaag NM-gull

Paraskevi Zygouri NM-gull

Andreas Holst Hiim NM-gull

Elisabeth Tipton NM-gull

Padling:

Liv Janne Nergaard NM-gull

Thomas Chruickshank NM-gull

Friidrett:

Anna Bogunovic Jakobsen NM-gull

Line Al-Saiddi NM-gull

Elisabeth Slettum NM-gull, NM-gull

Marin Stray Gautadottir NM-gull

Simen Bogunovic Larsen NM-gull

Mathias Hove Johansen NM-gull, NM-gull

Erik Steinsland NM-gull

Mike Lubsen NM-gull

Erik Tangen Gundersen NM-gull

Dennis Ravndal NM-gull

Magnus Bøen Hope NM-gull

Vetle Farbu-Solbakken NM-gull

Johannes Dalland NM-gull

Golf:

Vilde Marie Nystrøm NM-gull

BMX:

Håkon Fredrik Leinebø NM-gull

Biljard:

Ine Johannessen Helvik Nordisk mester og NM-gull

Fotball:

Therese Sessy Åsland NM-gull og seriemester

Svømming:

Susanne Steinnes 2xNM-gull, 3xNM-gull, 3x Nordisk mester

Silja Vert-Mönig 3x NM-gull

Tale Børsheim Tønsager 2x NM-gull, NM-gull

Andrea Clementsen NM-gull, NM-gull

Anne Holmaas Johansen 2xNM-gull

Karen Knutsen Klepp 2xNM-gull

Oda Helen Meling 2X NM-gull

Tobias Moen Olsen NM-gull

Anne-Mari Sigmundstad Callahan 2x NM-gull

Stian Pettersen NM-gull

Andreas Sigvaldsen NM-gull

Erika Kvaal NM-gull

Bea Hovda 2xNM-gull

Sykling:

Pernille Larsen Feldmann NM-gull

Maria Hole Mohr NM-gull U23

Frode Svortevik Birkeland Nordisk mester, Nordisk mester,

Sander Gysland 2xNordisk mester, 3x NM-gull

Halvor Utengen Sandstad 2x Nordisk mester

Martin Bugge Urianstad NM-gull

Nora Tveit 2x nordisk mester

Karsten Larsen Feldmann Nordisk mester

Sonja Moi Nordisk mester, 2xNM-gull

Karate:

Benjamin Helbak Lunde 4x NM-gull

Turn:

Elias Byklum Ulsnes 2xNM-gull

Ørjan Garberg Kolstø NM-gull

Max Gustaf Jøraandstad NM-gull

Jonas Berg Nilssen 2x NM-gull

Marcus Haga NM-gull

Troppsgymnastikk:

Mathea Skattkjær Bråten NM-gull

Ridning:

Max Tage Øverland NM-gull

Idunn Marie Pedersen 2x NM-gull

Luisa Husby Sem 3x NM-gull

Synne Jacobsen Næss NM-gull

Stuping:

Eira Rygg Tronerud Nordisk mester

Martin Nåden Dyrstad Nordisk mester og NM-gull

Styrkeløft:

Aleksander Bråten Hauge NM-gull

Dykking:

Ole Christian Meldahl NM-gull

---