Flere lokale nominert til Idrettsgallaen

Lura-gutten Jakob Ingebrigtsen er naturligvis nominert som årets mannlige utøver og årets navn, men også Hommersåk-gutten Sondre «Gekko» Haga har fått plass blant de individuelle som er nominert til priser. Trialføreren er aktuell som én av sju nominerte til årets gjennombrudd.

– Jeg er kjempestolt over å bli nominert. Det er veldig mange gode idrettsutøvere i Norge og ikke lett å bli synlig blant alle disse. Bare det å bli nominert er en liten seier. Jeg har jobbet ekstremt hardt og godt over mange år, og da er det veldig hyggelig at det norske idrettsmiljøet anerkjenner arbeidet og prestasjonene mine, sier Sondre «Gekko» Haga.

Sondre Haga har hatt en sesong utenom det vanlige. (Team Gekkotrial)

– Sondre har vunnet VM sammenlagt og han har vunnet alle norske løp. Han vant hele fire priser på motorsportgallaen. Det ville være utrolig bra om han vinner enda en pris, og særlig på Idrettsgallaen, sier manager og far Martin Haga.

Trialføreren får ikke med seg Idrettsgallaen selv. 7. januar skal han nemlig kjøre innendørsløp i den engelske byen Sheffield.

Konkurransen om årets gjennombrudd er blant annet mot Sola Håndball-spiller Live Rushfeldt Deilas tvillingsøster, Thale. De er døtre av tidligere Viking-spiller Ronny Deila.

Gjennom deltakelse i lag er Sola Håndballs Kristina Sirum Novak nominert til årets lag med håndballjentene. De tok EM-gull i november, mens skøyteløperen Peder Kongshaug er nominert med lagtempolaget som tok OL-gull i Beijing.

---

Nominerte

Årets kvinnelige utøver:

Grace Bullen (bryting), Jeanette Hegg Duestad (skyting), Karoline Bjerkeli Grøvdal (friidrett), Gyda Westvold Hansen (kombinert), Ada Stolsmo Hegerberg (fotball), Hildeborg Juvet Hugdal (styrkeløft), Therese Johaug (langrenn), Solfrid Koanda (vektløfting), Nora Mørk (håndball), Marte Olsbu Røiseland (skiskyting).

Årets mannlige utøver:

Kristian Blummenfelt (triatlon), Johannes Thingnes Bø (skiskyting), Tobias Svendsen Foss (sykkel), Jørgen Graabak (kombinert), Erling Braut Haaland (fotball), Jakob Ingebrigtsen (friidrett), Aleksander Aamodt Kilde (alpint), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Marius Lindvik (skihopp), Birk Ruud (freeski), Casper Ruud (tennis), Mats Zuccarello (ishockey).

Årets lag:

Håndballjentene (håndball), Lagtempolaget menn i OL 2022 (skøyter), sandvolleyballgutta Mol/Sørum (sandvolleyball), Vipers Kristiansand (håndball).

Årets gjennombrudd:

Sivert Guttorm Bakken (skiskyting), Thale Rushfeldt Deila (håndball), Hallgeir Engebråten (skøyter), Marlene Farstad Grøttem (kickboksing), Sondre Haga (motor/trial), Pål Haugen Lillefosse (friidrett), Suzanna Tangen (sykkel).

Årets kvinnelige parautøver:

Aida Dahlen (bordtennis), Vilde Nilsen (langrenn), Helle Sofie Sagøy (badminton), Birgit Skarstein (roing), Suzanna Tangen (sykkel).

Årets mannlige parautøver:

Salum Ageze Kashafali (friidrett), Jesper Saltvik Pedersen (alpint), Fredrik Solberg (svømming), Tommy Urhaug (bordtennis).

Årets trener:

Espen Berg-Knutsen (skyting), Thorir Hergeirsson (håndball), Kåre Mol (sandvolleyball), Patrick Oberegger (skiskyting), Christian Ruud (tennis), Bjarne Rykkje (skøyter), Jan Schmid (kombinert).

Årets navn (folkejury):

Kristian Blummenfelt (triatlon), Johannes Thingnes Bø (skiskyting), Magnus Carlsen (sjakk), Erling Braut Haaland (fotball), Ada Stolsmo Hegerberg (fotball), Viktor Hovland (golf), Håndballjentene (håndball), Jakob Ingebrigtsen (friidrett), Therese Johaug (langrenn), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Marius Lindvik (skihopp), Jesper Saltvik Pedersen (alpint), Jarl Magnus Riiber (kombinert), Birk Ruud (freeski), Casper Ruud (tennis), Marte Olsbu Røiseland (skiskyting), Birgit Skarstein (roing).

---