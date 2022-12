Slik var sportsåret 2022 i bilder

Brodd-spillerne løp rett bort til fansen etter scoring mot Vidar på Lassa i september. Det enorme trykket rundt grønntrøyene fra Midjord er det få av de lokale lagene som kan måle seg mot, og hadde det ikke vært for et bunnsolid Brann 2 ville det sannsynligvis blitt opprykk fra 3. divisjon for Brodd. (Henrik Laursen)