Kongshaug en tidel fra pallen på hjemmebane

Stavanger — Kongshaug fortalte til RA før løpet at dersom han gikk på nivået han viste da han ble nummer fire individuelt i OL ville han ha vinnersjanser.

Peder Kongshaug Peder Kongshaug puster ut og hilser hjemmepublikum etter 1500 meter i Sørmarka. (Jan Kåre Ness/NTB)

– Så er jeg usikker på om formen er god nok til det nå, sa han til RA før løpene.

Det hadde han nok også rett i. Kongshaug endte med tiden 1.46.758. Det var 1,86 sekunder bak vinneren Jordan Stoltz fra USA – som satte banerekord på distansen i Vår Energi Arena i Sørmarka.

God åpning

Kongshaug åpnet 0,68 bak lederen og så solid ut i starten. Da fikk han ros av kommentator og tidligere toppløper Ida Njåtun på Viaplay – som har rettighetene.

– Han går fint på skøyter, er stabil i overkroppen og får all kraft gjennom skyvet, sa hun.

Dessverre kom melkesyren mot slutten av løpet. Da det ringte for siste runde var Kongshaug 1,28 sekunder bak lederen Stoltz.

Akkurat det harmonerte også godt med forventningene. Det var ventet meget rask is denne helgen for en lavlandsbane på grunn av det varme været. Vinnertiden til Stoltz ble 1.44,891.

Eitrem med sensasjonell tid

På andreplass kom kanadiske Connor Howe på tiden 1.46,656. Kinesiske Zhongyan Ning ble nummer tre med 1.46,685.

Verdt å merke seg er at Sander Eitrem, som vant B-puljen, hadde endt på andreplass om han hadde gått i A-puljen. Det er nok et bevis på at det gror godt i norsk skøytesport.

Her kan du sjekke resultatene fra verdenscupåpningen og starttidene for resten av helgen (ekstern lenke).

Kongshaug skal etter planen også gå lagtempoen senere fredag. Han var en del av det norske laget som to OL-gull på distansen i Beijing i vinter.

