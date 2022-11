Han vil gripe sjansen på hjemmebane

Stavanger — 230 løpere fra hele verden, med Brasil som det mest eksotiske innslaget, har meldt sin ankomst i Sørmarka. Det eneste kontinentet som ikke er representert er Afrika. Mesteparten av verdenseliten stiller i Stavanger til helgen.

Det gjør også Peder Kongshaug – som i vinter vant OL-gull på lagtempo for Norge. Han beskriver sommerens oppkjøring som solid, mens litt sykdom og et vondt kne har spilt inn i høst.

– Men det skal ikke være nok til å ødelegge formen, sier han til RA.

Mannen som ble kjent for å gå med supermann-emblemet under trikoten gleder seg selvsagt til skøytefest på hjemmebane. Ettersom Mari Fjellanger Bøhm fortsatt er på vei tilbake etter operasjon er han den eneste deltakeren fra byen – selv om mange av landslagsutøverne bor og oppholder seg her i store perioder.

– Planen er å gå 1500 meter og lagtempo på fredag. Jeg står nok over 5000 meter på lørdag, men går 1000 meter på søndag, sier Kongshaug.

Spent på hvor folk står

Den lokale skøytekongen vant forrige helg NM-gull på 1000 meter. I det løpet måtte han også prestere. Både ettersom det var uttak til denne verdenscupen, men også fordi diskvalifikasjon etter to tjuvstarter på favorittdistansen 1500 meter tvang det fram.

– Det var litt ekkelt med tanke på at det var et uttaksløp. Da tenkte jeg at det beste var å gå fort i det andre løpene. 5000 meter gikk greit, mens 1000 meter ble bedre enn forventet. Da fikk jeg wildcard til 1500 i Stavanger – som jeg hadde lyst på.

Ettersom løpene i Stavanger er de første av åtte i verdenscupen denne sesongen er selvsagt usikkerheten stor på hvor folk står etter OL-sesongen i fjor. Det er også spenning rundt om noen nye navn har tatt steget.

– Slik er det alltid før den første verdenscupen. Så er det litt spesielt nå. Jeg har ikke sett resultater fra ett løp fra Kina og ingen vet hvor de står. Det vi vet er at noen løpere ikke har klart å holde oppe nivået fra OL-sesongen. Det er krevende. OL-vinner på 1500 Kjeld Nuis kom ikke med, mens koreanske Kim Min-seok er utestengt for to år. For fyllekjøring! Han får ikke trene i hallen en gang. Der har de kvestet et stort talent. Joey Mantia, som vant det meste i verdenscupen i fjor, har slitt etter OL. Det er noen som mangler, sier Kongshaug.

Det åpner i stor grad døren for ham selv på favorittdistansen 1500 meter. I OL ble han nummer fire på distansen. I verdenscupen var en 8. plass beste resultat individuelt.

– Det håper jeg selvsagt å pynte på. Jeg vil bli bedre for hvert år. I OL viste jeg høyt nivå og går jeg som det denne helgen er det godt nok til å vinne. Så er jeg usikker på om formen er god nok til det nå.

Kongshaug går inn i denne sesongen med en innstilling om å bli bedre. Samtidig er han mer usikker på om han kan bli det tidsmessig. Skal det skje må en gå på de beste innendørsbanene i høyden. I år er ikke Salt Lake City på programmet.

– Sånn sett vil tider bli misvisende. Det å komme høyere på listene er en ambisjon i år.

[ Kongshaugs OL-gull feiret i Sørmarka ]

Ikke gått mann av huse

Etter OL-gullet hans i fjor skulle en tro det lå an til en skikkelig skøytefest i Stavanger denne helgen. Slik ser det likevel ikke ut foreløpig.

– Det blir feil å si at folk går mann av huse for å kjøpe billetter. Inkludert inviterte gjester har vi ved solgt et sted mellom 1200 og 1400 nå. Det er omtrent på nivå som i fjor, men da ble det fylt opp bra på lørdagen, sier generalsekretær Håkon Dahl i Norges Skøyteforbund til RA.

Det blir neppe stinn brakke til verdenscup i Sørmarka, men tidene kan bli meget gode for lavlandsbane å være. Det sørger varmt vær og lavtrykk for. Da blir også isen langt raskere. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

Han peker på at dagen billettene ble lagt ut for salg i september har vært den beste salgsdagen. Den nest beste var mandag.

– Så det tar seg opp. Samtidig er det nok en trend i samfunnet etter korona at mange venter før de bestemmer seg, sier Dahl.

Generalsekretæren er uansett fullstendig klar over at hurtigløp på skøyter ikke mer har statusen bildene fra 50- og 60-tallet vitner om. Det er en liten idrett. I Stavanger er det også i høyeste grad en ganske ny greie – spesielt med skøyter på et så høyt internasjonalt nivå. Dahl minner likevel om at det var stinn brakke under VM i Vikingskipet på Hamar i fjor. Interessen ligger og ulmer i bakgrunnen. Han har også tro på at det kan dras opp på et godt nivå igjen. Spesielt om resultatene er gode.

– Vi har et sterkt og ungt lag nå. I OL vant vi OL-gull på tempo, men de unge er ikke så kjente ennå. Jeg tror de vil levere sterkt i årene som kommer. Da kommer også interessen. Så er dette ganske nytt i Stavanger. Peder var den første fra byen i VM og OL. Når han tok OL-gull var det noe å være stolt over. Han er også en fantastisk representant for Stavanger. Jeg synes man skal komme seg til Sørmarka for å heie ham fram. Spesielt på fredagen under hans sterkeste øvelser er det smart å ta kvelden i Sørmarka, sier Dahl.

– Hva er kapasiteten i Vår Energi Arena i Sørmarka til løpene?

– Jeg er usikker med alle ståplassene. Vi hadde et sted mellom 1500 og 2000 inne på lørdagen i fjor. Da var hovedtribunen ganske full, men det var plass i svingene. Da skapte vi et flott trøkk. Å fylle hallen helt er ikke et mål. Det tror vi ikke er realistisk. Å skape skikkelig stemning er derimot målet, sier Dahl.

Han lokker også med gratis inngang til plassene i svingene for de under 16 år.

– Du behøver ikke å være inne i internasjonal skøyting for å ha det gøy. Dette er action! De holder 60 kilometer i timen gjennom svingene og det er i seg selv kult å se på nært hold, avslutter generalsekretæren.

[ KOMMENTAR: Kan være starten på noe stort for Kongshaug ]

---

FAKTA:

Program Verdenscup Skøyter Sørmarka:

Fredag:

B-puljen (start 13.10):

1500 meter menn

500 meter kvinner

3000 meter kvinner

A-puljen (start 17.00):

1500 meter menn

500 meter kvinner

3000 meter kvinner

Lagtempo menn





Lørdag:

B-puljen (start 09.10):

1500 meter kvinner

500 meter menn

5000 meter menn

A-puljen (start 13.00):

1500 meter kvinner

500 meter menn

5000 meter menn

Lagtempo kvinner





Søndag:

A-puljen (start 10.00):

1000 meter kvinner

1000 meter menn

A-puljen (start 13.00):

Fellesstart semifinale menn

Fellesstart semifinale kvinner

1000 meter menn og kvinner

Fellesstart finale menn

Fellesstart finale kvinner

---