Verdensmesteren vant også NM

Tross status som verdens beste var spesielt første omgang av lørdagens NM i Søgne utenfor Kristiansand tett.

– Seksjonene var forholdsvis lette og det var små feil som gir store utslag for enkelte førere i dag. Jeg hadde en tabbefemmer på første runde. Dermed ble det svært jevnt i toppen med bare to prikker ledelse etter første runde. På runde to gjorde jeg ingen fei og fullførte den på bare en prikk. Dermed ble den en forholdsvis klar seier til slutt med 12 prikker. Jeg er totalt sett veldig fornøyd med kjøringen i, sier Sondre «Gekko» Haga i en pressemelding.

Dette var hans femte NM-gull som seniorklassen. Utendørs er dette andre tittel, mens han tre ganger har vunnet NM i X-trial – som kjøres på bygde seksjoner i bynære områder.

For tiden er han også i kontraktsforhandlinger. Avtalen med laget Beta går ut ved årsskiftet og det jobbes med å få klarhet i mulighetene.

– Vi håper å ha spennende ting å fortelle om en uke eller to, sier far og manager Martin Haga.

Alle de viktige løpene for sesongen er ferdig, men verdensmesteren skal kjøre noen løp i Montpellier og Estland i slutten av måneden før det settes sluttstrek for en fantastisk sesong for det lokale motorsportesset.

