Carlsen til topps i Norway Chess for fjerde året på rad

Seieren gir Carlsen 750.000 kroner.

Carlsens remis mot Veselin Topalov gjorde at nordmannen endte på 16,5 poeng etter armageddon, og spenningen om turneringsseieren var med det over på kampen mellom Shakhriyar Mamedyarov mot Teimur Radjabov.

Mamedyarov måtte vinne for å vinne turneringen, men det ble remis etter at Radjabov forsvarte seg godt. Dermed kunne det ikke bli noe annet enn 2.-plass for Mamedyarov som gikk ut i armageddon. Carlsen fulgte avslutningen av langsjakkpartiet i TV 2s studio.

– Det var morsomt at det skjedde mens jeg var her, sa Carlsen til TV 2.

– Jeg skal ikke si hva han kunne eller ikke, for man blir så «shaky» i sånne situasjoner. Han føler han skulle vunnet, men så mistet han kontrollen helt, og plutselig var det ikke så mye tid. Jeg tar den, sa Carlsen.

Radjabov vant armageddon-duellen.

I den siste og avgjørende runden var det bulgarske Topalov som var Carlsens motstander. Nordmannen hadde svarte brikker. Topalov lå godt an flere ganger gjennom partiet, men Carlsen spilte solid og gjorde ingen store feil.

Carlsens parti mot Topalov gikk til armageddon som det også gjorde dagen i forveien mot Maxime Vachier-Lagrave. I det 33. trekket var remis et faktum for 31-åringen.

Carlsen vant turneringen også i 2016, 2019, 2020 og 2021.

