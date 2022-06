Sverige-kapteinen: – En utfordring å møte Haaland

– Haalands statistikk taler sitt tydelige språk, han er en målmaskin. Vi må se det som en utfordring å stoppe ham. Det blir «kul», sa han.

Landslagssjef Janne Andersson la ikke skjul på at han gir Haaland ekstra oppmerksomhet i forberedelsene til kampen.

– Vi kommer til å prate om ham i kveld og vise bilder. Vi har vist noe allerede. Jeg tror alle lag som møter ham gjør grep for å stoppe ham, men med hans fysikk og spilleforståelse kommer han til å gjøre mål i framtiden uansett, sa han.

– Han har hele pakken. Han er sterk, eksplosiv og smart. Vi kan ikke sette elleve mann på Erling, men vi må ta det som en utfordring å stoppe ham sammen, sa Forsberg.

– Vi gleder oss til et nordisk derby, og vi vil vinne.

Nøkkel

Andersson mener en nøkkel vil bli å hindre at Haaland får ballen i situasjonene han liker best. Da handler det også om Martin Ødegaard.

– Norge har flere som gjør det bra, og jeg er veldig imponert av Ødegaard. Han må ikke få for mye rom til å bruke venstrefoten sin, sa Andersson, som også trakk fram Sander Berge og Joshua King.

Svenske journalister nevnte at Norge i tillegg til å regjere i vintersport nå gjør det bedre enn Sverige også i tennis, og spurte landslagssjefen om de norske skal få gå forbi i fotball også.

– Ja, de er bra. De har mange spillere på høyt nivå og en dyktig trener i Ståle Solbakken. De har også hatt tid på seg til å sette sin måte å spille, mens vi er i en annen fase, sa Andersson, som i torsdagens 2-0-seier i Slovenia benyttet sin nye 4-3-3-formasjon for første gang.

– Jeg vil ikke si om de går forbi oss eller ei. De har et godt lag, men det har vi også.

Balanse

Landslagssjefen sa at laget må ha bedre balanse enn i kampen mot Slovenia, der hjemmelaget fikk store kontringssjanser uten å makte å utnytte dem.

– Vi tømte oss litt for ofte i ambisjonen om å angripe. Gjør vi det mot Norge, blir vi straffet, for det er et hvassere lag enn Slovenia.

Andersson har fått flere skadeforfall under samlingen, men det var ingen nye å melde om lørdag. Han hadde 23 spillere i aksjon under treningen på kamparenaen. Etterpå kunne han melde at Alexander Milosevic, som klaget over vondt kne etter innhoppet mot Slovenia, er kampklar.

