Landslagssjef Leif Gunnar Smedrud opplyser til VG at de har løftet opp Belgia-proff Kristian Malt Arnstad fra G19-landslaget og at Juventus-spiller Martin Palumbo er kommet inn i troppen.

Smedrud sier også til avisen at han har et håp om at både Solbakken og Hagen kan rekke å bidra i de andre kampene i løpet av samlingen. Norge møter også Finland borte og Aserbajdsjan hjemme.

Holm spiller til vanlig i Rosenborg, mens midtbaneduoen Solbakken og Hagen spiller for Viking og Bodø/Glimt.

(©NTB)