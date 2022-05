Gjert Ingebrigtsen åpner opp: – Gikk på en stjernesmell

Det kommer fram i et intervju med TV 2. I februar ble det kjent at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger hadde treneransvaret for Jakob (21), Filip (29) og Henrik (31).

Senere kom det fram at det var sønnene som «vraket» faren.

– Jo høyere krav og høyere nivå, jo større er potensialet for at det blir konstant gnagsår i stedet for et godt og konstruktivt samarbeid. Man tar plaster på når det trengs, og så river man det av, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2 og fortsetter:

– Da kommer man gjerne til et punkt man bare må ha litt pause fra hverandre for å redde det som er viktigst: Familien og familierelasjoner.

Han erkjenner at tiden etter Tokyo-OL ikke ble slik han hadde tenkt. Planen var å ta det mer med ro, men det skjedde ikke.

– Jeg gikk på en stjernesmell i løpet av høsten, og jeg kjørte meg fullstendig ødelagt, sier 56-åringen.

– Jeg bare kjørte på, og kjørte meg egentlig rett i veggen. Det så jeg ikke før det var for sent, legger han til.

