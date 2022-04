Jon Herwig Carlsen er død: – Et unikum som kommentator

– Han døde søndag kveld etter lengre tids sykdom. Han sovnet stille inn med de nærmeste rundt seg, opplyser sønnen Jon Christian Herwig Carlsen til NRK.

Carlsen vil huskes som en av Norges største formidlere av sport, og for mange vil han alltid være den ene halvparten av den svært populære kommentatorduoen han dannet sammen med Kjell Kristian Rike.

Sammen med Rike kommenterte Carlsen langrenn og skiskyting for NRK fra starten av 1970-tallet til Rike gikk bort i 2008. I 2007 fikk Rike og Carlsen Gullrutens hederspris.

Kvinnenes fellesstart i Khanty-Mansijsk 18. mars 2012 ble Carlsens siste renn som NRK-kommentator.

– Et unikum

Skipresident Erik Røste husker Carlsen i tospann med Rike som en fantastisk duo.

– De utfylte hverandre veldig godt. Jon Herwig var den sprudlende, alltid optimistiske og positive. Han hadde spontane kommentarer som gjorde at det alltid var like spennende å høre på, sier Røste til NTB.

Også NRK-kolleger minnes Carlsen.

– Han var et unikum som kommentator i NRK i rundt 50 år, sier Arne Scheie til NRK.

– Jeg vil jo huske Jon Herwig som en fantastisk god venn og kollega. Jeg var så heldig at jeg i 12 år fikk den gleden av å kommentere hopp sammen med ham. Jeg har hatt fantastiske år i NRK, men den tiden jeg fikk lov til å reise og kommentere med Jon tror jeg er noe av det største, tilføyer han.

– Glede og aktivitet

Carlsen ble kjent for å lese opp limericks på lufta. Mannen som skrev de fleste av dem, Per Nørgaard Sørensen, er bedre kjent under navnet Nordigarden.

– Vi trekker på smilebåndet hver gang vi tenker på Jon Herwig. Kan man si nettopp det etter man har forlatt jorden, har man gjort det veldig, veldig bra, sier Sørensen til NTB.

Carlsen er også mannen bak det velkjente uttrykket «stafett er stafett». Under ski-VM i 1982 var han også den som ropte da Oddvar Brå brakk staven: «La ham få en stav, da!»

– Det var alltid voldsomt med glede og aktivitet rundt han. Uansett hvordan det gikk i renn, hvis du snakket med han, ble du likevel optimist. Han hadde et vinnende vesen. Han var en bra journalist å ha rundt deg. Aldri sett han annet enn positiv og blid, sier Brå til NRK.

Ved siden av idretter som langrenn, skiskyting, hopp og ishockey kommenterte Asker-journalisten også motorsport, seiling, roing, sykling, ishockey og curling med stor innlevelse og fagkunnskap. Han var med i alle VM og OL, både sommer som vinter, fra tidlig på 1970-tallet.

















(©NTB)