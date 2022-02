Skøytegutta fikk gullmedaljene: – Fikk frysninger

Trioen gjorde høye hopp på toppen av seierspallen før de fikk sine medaljer. Høyest hoppet Kongshaug, som også bet godt i medaljen før han hengte den om halsen sin.

– Den glinser enda mer og er enda tyngre enn jeg hadde trodd, og det føles godt å ha den om halsen, sa Kongshaug til Discovery etterpå.

Pedersen fikk høre «Ja, vi elsker» på toppen av OL-pallen igjen. Han gikk på seierslaget også i 2018

– Det er helt utrolig. Jeg fikk frysninger over hele kroppen. Det er dette vi trener og jobber så hardt for hver eneste dag. OL er det største for oss, og å stå på toppen i dag er utrolig og ubeskrivelig, sa han.

Han har kjempet seg tilbake etter en alvorlig sykkelulykke i fjor.

– Det har vært en utrolig reise. Det var såpass alvorlig at eneste fokus i begynnelsen var å bli frisk. Så kom jeg i trening igjen sammen med denne gjengen, og jeg har kommet tilbake. Jeg er utrolig takknemlig. OL var mål da vi begynte å trene, og vi viste vel i verdenscupen før jul at vi har noe å gjøre på lagtempo, sa han til Discovery.

Drømmen ble virkelig

– Det er slikt som dette vi drømmer om som småbarn. Å stå her med gutta og gull rundt halsen gjør all treninga verdt det, sa Engebråten.

Etter å ha notert beste tid i kvartfinalene søndag, slo den norske trioen Nederland i semifinalen og ROC i finalen tirsdag, begge ganger med klar margin.

Mens det var tre nordmenn og tre russere på seierspallen, fikk fire amerikanere bronsemedalje. Det var fordi Ethan Cepuran gikk i både kvartfinale og semifinale før han ble erstattet av Joey Mantia i bronseduellen. Norges reserve Allan Dahl Johansson slapp ikke til.

Nasjonalsport igjen?

De norske skøytegutta har planer om å beholde hegemoniet på lagtempo, og kanskje satser Pedersen på hattrick.

– Han er seig, så vi skal ikke se bort fra at han tar fire år til, sa Kongshaug uten at sidemannen protesterte.

– Jeg tror Norge kommer til å bli bedre og bedre på skøytebanen, og forhåpentlig blir det nasjonalsporten igjen, fortsatte Kongshaug, som skal gå fellesstart også i OL.

For de to andre er lekene over, og de avsluttet på beste vis.









