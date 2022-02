Var fort starten på noe stort

Eiganes-gutten gikk sitt livs løp og var kun fattige 15/100 sekund unna bronsen. Det i seg selv er smått sensasjonelt bra med tanke på alderen – og hva Kongshaug har prestert før. Det er viktig å huske at han fortsatt ikke har vært på pallen i verdenscup, EM og VM som senior. På favorittdistansen 1500 meter har det vært mange sjuende-, åttende- og niendeplasser.

Selv om skøytefantomet fra Stavanger har en VM-tittel for juniorer i banken er han i realiteten ganske sylfersk på seniornivå.

Så langt.

OL-medalje er noe av det største man kan oppnå i skøytingens verden. Det kun holdes hvert fjerde år. Utøverne legger opp det meste av treningsplaner etter å toppe formen til to spesifikke uker – og i noen tilfeller én dag. Enkelte nasjoner er nærmest besatt. OL-medaljer betyr alt.

Kongshaug selv har også et helt spesielt forhold til det. Hans pappa, som gikk bort for noen år siden, var med i OL i Seoul i 1988 i seling. Noe av den elleville driven som kreves for å nå toppen i en kondisjon- og fartsidrett som skøyter stammer nok til en viss grad herfra – selv om Kongshaug ikke har noen som helst skøytebakgrunn i familien.

Det er verdt å merke seg at OL-vinneren og verdenscuplederen er godt på feil side av 30 år. — Espen Astor Iversen

Men hva nå? OL gir noen muligheter til. Etter planen skal Kongshaug gå både lagtempo og fellesstart.

Samtidig er det framtidens mann i skøytesporten som presenterte seg og for alvor snuste på pallen tirsdag. Ser man på progresjonen over tid er det faktisk mer overraskende om han ikke inntar pallen ganske snart på regelmessig basis – enn om han gjør det. Pilene peker nemlig ganske så bratt oppover fortsatt.

Hør bare på dette:

Siden august 2021 har Kongshaug forbedret sine personlige rekorder på samtlige distanser fra 1000 meter til 10.000 meter. Tidene er nå 1.10,97 (1000 meter), 1.42,88 (1500 meter), 3.44,22 (3000 meter), 6.17,50 (5000 meter) og 13.30,26 (10.000 meter). Han er fortsatt i rivende utvikling tidsmessig – selv om det selvsagt flater ut dess nærmere verdenstoppen han kommer.

Det er også meget interessant å se på både avstanden til toppen og hvem han konkurrerer med. Opp til den olympiske 1500-mesteren, og verdensrekordholder, Kjeld Nuis (32) var det snaue 1,2 sekunder. Det var litt under sekundet til Thomas Krol (29). Den relativt jevngamle bronsevinneren Kim Min-seok (22) er han i nærheten av allerede.

I verdenscupsammendraget på 1500 meter denne sesongen er Kongshaug nummer åtte. Foran seg har han Joey Mantia (36), Zhongyan Ning (22), Connor Howe (21), Allan Dahl Johansson (23), Seitari Ichinohe (26), Takuro Oda (29) og nevnte Kim Min-seok.

Kongshaug er yngst av alle. Samtidig er det verdt å merke seg at OL-vinneren og verdenscuplederen er godt på feil side av 30 år.

Det hele kan veldig fort ende i en suksesshistorie av de sjeldne. Et nytt norsk idrettsikon. På skøyter. Fra en by som knapt har naturlig frost!

Så er det rart å tenke på at Kongshaug like gjerne kunne endt opp som fotballkeeper. Barndomskameraten til Henrik Heggheim brukte nemlig lang tid på å bestemme seg for at det var isen som skulle bli hans arena.

Det valget angrer han neppe på – etter å ha fått irritert seg ferdig over hvor nære han var OL-medalje på aller første forsøk. Beholder han driven kan det fort gjenstå både tre og fire OL-muligheter til av dette eventyret.

Det skal bli uhyre spennende å følge!