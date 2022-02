Nå slår disse lagene seg sammen – igjen: – Stridsøksen begraves

Fra neste sesong slås de to rivalene sammen for å samle krefter i en ny, felles, elitesatsing. Det melder lagene i en pressemelding mandag kveld.

– Vi har begge innsett at vi er sterkere sammen, sier styreleder i SIF Håndball, Mette Seglem Aasen.

– Dette er vår mulighet til å igjen gi regionen et elitelag i Norges nest største idrett. Dette er vår mulighet til å igjen starte en epoke hvor Stavanger igjen blir Norges fremste håndballby, sier styreleder i Viking Stavanger, Tor Henrik Knutsen.

Forrige gang det skjedde var for 32 år siden. Da møttes Viking og SIF til cupfinale i Stavanger Idrettshall foran 7000 tilskuere. Tiden som fulgte inneholdt fulle hus, NM-pokaler, seriemesterskap og europacupspill. Men festen tok fort slutt. Kassen var tom.

Begraver stridsøksen

I år 2000 ble Viking og SIF derfor slått sammen – som en slags nødvendighet – og ble til Stavanger Håndball. Sammenslåingen varte bare i ni år, og siden den gang har klubbene levd side om side i Stavanger idrettshall. Begge klubbene har slitt økonomisk, sportslig og organisatorisk.

– Det er på tide å innse at vi ikke kan fortsette i samme spor. Derfor er vi utrolig takknemlige for at to styrer og mange personligheter som alle har sine meninger, følelser og tanker om alt fra identitet til historie har kommet til enighet om dette, sier Knutsen i Viking.

– Stridsøksen begraves. Gammelt grums glemmes. Til det beste for hele håndballregionen, legger han til.

– I 30 år har vi på hver vår tue forsøkt å ta Stavanger tilbake til toppen av norsk håndball. Vi har nå innsett at sjansen for å klare det er mye større om vi går sammen, legger Aasen i SIF til.

Klubbene mener det er flere grunner til hvorfor det vil fungere denne gangen. Blant annet fordi det ikke er et “tvunget ekteskap” og fordi begge klubbene har grei økonomi. Denne gangen gjør de det av sportslige årsaker og fordi de vil, ikke fordi de må. Dessuten mener de at de har lært fra forrige sammenslåing.

– Samfunnet har endret seg, og det samme har håndballen. Derfor har vi erkjent at også vi må det. Vi har et ansvar for å skape en bedre arena der morgendagens helter kan utvikle seg i sin hjemby, sier Aasen.

Vil skape regionens nye lag

Stavanger har fostret fram en rekke toppspillere: Ole Erevik, Kristian Bjørnsen, Espen Christensen, Gøran Johannessen, Alexander Blonz og Mario Matic, for å nevne noen. Men alle har i tidlig alder måttet reise ut av byen for å ta neste steg i sin karriere. Det ønsker Viking og SIF nå å gjøre noe med. Målet med sammenslåingen er å skape en større interesse og engasjement rundt håndballen i byen. Å sørge for at dagens generasjon skal få oppleve det byen gjorde på 90-tallet, og at enda flere skal begynne å spille håndball, skriver de i pressemeldingen.

De to styrelederne mener det er mulig å løfte håndballen til nye høyder, og viser til Elverum, Kristiansand og Trondheim. De forteller at målet med den nye satsingen er å etablere seg i Rema 1000-ligaen.

– Og vi skal gjøre det sammen med alle klubbene i Stavanger. Vi skal ha et tett samarbeid med breddeklubbene. Vi skal ha en utviklingsplan slik at talentene kan bli lengre i klubbene sine. Vi skal skape byens – regionens – lag, sier Aasen.

Hva den nye klubben skal hete og hvordan draktene skal se ut er enda ikke bestemt, men Aasen sier at de kommer til å inkludere folket i den prosessen.

– De må få ha sin mening, for det er de som skal løfte fram Stavangers nye håndballstolthet. Nå har SIF Håndball og Viking Stavanger samlet kreftene. Men skal det lykkes, må vi også ha med oss tilskuere, sponsorer og samarbeidspartnere. Først da kan vi skape nye, store opplevelser og skrive ny, stolt håndballhistorie i Stavanger, sier Aasen.