Årets spiller Bell om overgangsryktene: – Alt kan endre seg

– Dette er en stor ære for meg. Jeg har stor tro på detaljer, og det er noe lagkameratene, trenerne og jeg har vært ekstremt fokusert på det siste året. Å få betalt for den jobben i form av en pris som dette, er et tegn på at vi beveger oss i riktig retning, sier Bell til NTB.

22-åringen har styrt Viking med stø hånd til en imponerende, og for mange overraskende, 3.-plass i Eliteserien. Etter 27 kamper endte han på 6 i børssnitt, like foran profilene Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt, 5,96), Magnus Wolff Eikrem (Molde, 5,95), Patrick Berg (Glimt, 5,92) og Ulrik Saltnes (5,87).

Uviss framtid

Midtbanespilleren noterte seg for én scoring og åtte målgivende pasninger. Scoringen var av det vakre slaget i 2-1-seieren over Rosenborg i august. Underveis har ryktene om en overgang versert.

– Jeg liker ikke å være hypotetisk. Per nå er jeg Viking-spiller og allerede spent på hva neste sesong bringer. Samtidig kjenner jeg profesjonell fotball, og alt kan endre seg på et øyeblikk. Nå skal jeg feire sesongen og ha litt tid med familien og deretter se hva som skjer i januar, forklarer han.

I august ble det meldt om at Championship-klubben Barnsley ønsket seg Bell. Et bud på omkring seks millioner kroner ble da avslått av Viking.

Gullhåp

Viking havnet til slutt seks poeng bak serievinner Glimt etter en imponerende siste halvdel av sesongen. Neste år vil Bell to steg opp på tabellen.

– Ambisjonene for neste år er å vinne gull i Eliteserien og kvalifisere seg til conferenceligaen. Som spiller vil man noen ganger nøle litt med målsettingene og gå ut litt lavere. Sånn er det ikke lenger, og vi vet vi er i bedre stand til å komme dit vi ønsker, sier han.

Enn så lenge er blikket rett mot en ny eliteseriesesong for Bell, som har lært mye av å spille i Europa i to sesonger.

– Kampene mot Glimt er alltid en flott opplevelse og kampene jeg lærer mest av. Å spille mot et lag av det kaliberet er også en stor årsak til at jeg forlot New Zealand for å spille i Europa. Forhåpentligvis får vi flere kamper på det nivået i conferenceligaen neste år, sier 22-åringen.





