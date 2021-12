Blir storfavoritten «Årets sportsnavn»?

Isolert sett er OL-gullet i Tokyo på 1500 meter en av de største norske idrettsprestasjonene gjennom tidene. Nivået er skyhøyt. Likevel har vi kommet opp med fire solide kandidater som kan utfordre Ingebrigtsen.

Så er det opp til deg som leser å bestemme om det utelukkende er sportslige kriterier som skal legges til grunn. Her er det nemlig lov å stemme på DIN personlige favoritt. På den måten har outsiderne flere ganger slått mer åpenbare favoritter når massene har avgitt sine stemmer.

Dette er kandidatene vi har plukket ut i år:

1. Jakob Ingebrigtsen

Storfavoritt, og kanskje den mest åpenbare kandidaten i kåringens historie, etter at han dro suverene Timothy Cheruiyot ned fra tronen på mellomdistanseløpingens gromdistanse. Tiden 3.28.32 var ny olympisk rekord og ny europarekord. Det sykeste var at fenomenet fra Sandnes knapt var sliten. Han så ut til å ha enda mer inne denne elleville dagen i Japan. Ingebrigtsen vant også EM-gull innendørs i 2021. Både på 1500 meter og på 3000 meter. Dette var året hvor han gikk fra internasjonal stjerne til superstjerne. Satt også ny europeisk rekord på 5000 meter og hadde flere gode prestasjoner i Diamond League.

Steffen Stegavik (Jørgen Karlsen)

2. Steffen Stegavik

Vi kunne gjerne tatt med kona Camilla Herrem også i dette feltet, men føler at jobben Steffen Stegavik har gjort med Sola det siste året er så oppsiktsvekkende at han dytter ut en av verdens beste kantspillere. En historisk seriebronse ble fulgt opp av cupsølv. Nå henger igjen Sola med helt i toppen, er videre til gruppespillet i Europaleague – og har tatt posisjonen som det kvinnelige flaggskipet i regionen i lagidrett. Dette har smått geniale Stegavik gjort på kort tid. En av norsk håndballs mest spennende trenere har også gjort det med en stor overvekt unge lokale spillere.

Rudolfs Balcers (Kristoffer Knutsen)

3. Rudolfs Balcers

Den latviske angriperen, som etter mange år i Oilers regner Stavanger som hjemme, spiller i NHL. Det er i seg selv helt ekstremt sterkt. Legger du til at han den siste tiden tidvis har fått spille i førsterekken til San Jose Sharks er det kruttsterkt. Sto med ni målpoeng på 21 kamper ved inngangen til desember. I den forkortede 2020/2021-sesongen tok han med seg 17 poeng på 41 kamper i verdens suverent beste hockeyliga. En artist på isen.

Kristian Thorstvedt (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

4. Kristian Thorstvedt

Sønn av Siv er i ferd med å ta steget til å bli en av de virkelig store stjernene i norsk fotball. Har slått gjennom på landslaget med et smell og er blitt mannen Ståle Solbakken ofte ser til for viktige scoringer. Ekstrem evne til å få maks ut av det han har og en av de smarteste spillerne i Europa. Såpass god er han at trenerlegenden Louis van Gaal dro ham fram som en av to norske spillere han ville hatt i sin tropp. Blir fort solgt til Premier League i vinter. Genk skal allerede ha takket nei til bud herfra på over 120 millioner. Har også blitt en stor profil i mediene med sin lune humor.

Veton Berisha (Jørgen Karlsen)

5. Veton Berisha

Har i 2021 hatt et så ekstremt høyt nivå i Viking at vi ikke kommer utenom kapteinen. 21 scoringer etter 28 runder har ført ham tilbake på det norske landslaget. Kan også sette klubbrekord i Viking og slette scoringsrekorden til Egil Østenstad fra 1996 for flest mål på en sesong. Har også en unik arbeidskapasitet, er elsket av fansen og er en stor leder. Kan fort spille seg ut av Viking igjen.

Sparebanken Vest er RAs samarbeidspartner i kåringen. De vil donere 10.000 kroner til et veldedig formål som vinneren selv skal velge ut.

