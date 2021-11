NFF-styret går inn for VAR – varsler at det kan bli cup over to kalenderår også neste sesong

Det ble vedtatt på mandagens styremøte i NFF og offentliggjort under en pressekonferanse på Ullevaal stadion tirsdag.

– Det er teknisk, praktisk og økonomisk mulig å gjennomføre, og det vil bli innført fra 2023-sesongen, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Det skal settes i gang et prosjekt med testing nå. Det vi har sagt er et ja til VAR i norsk fotball. Svarene på hvordan det skal løses, skal prosjektet som nå går i gang, gi et svar på, sier Svendsen.

Fotballpresident Svendsen la til at det ventes en årlig kostnad på 15-20 millioner kroner for VAR. Ambisjonen er at verktøyet også skal implementeres i sluttspill i Toppserien. Det er planlagt høsten 2023.

Vil høre fra fansen

I oktober var det overveldende flertall for å innføre videodømming i Eliteserien under en avstemming blant de 32 medlemsklubbene i Norsk Toppfotball. Bare Lillestrøm stemte imot.

NFF og dommerne har tidligere stilt seg positive til VAR-innføring på norske baner, men flere supportere har reagert på prosessen.

– Vi ser fram til å få alle synspunkter på bordet. Så erkjenner vi at det har vært barnesykdommer med VAR, sier Svendsen.

Utvikle internasjonalt

Generalsekretær i fotballforbundet, Pål Bjerketvedt, la til at han føler at VAR er kvitt barnesykdommene, samt at det er viktig for å utvikle norsk fotball på høyt nivå.

– Vi er jo der nå at det ikke er noen vei tilbake om vi skal henge med i internasjonal fotball, samt at vi har dommere som behersker teknikken nasjonalt og internasjonalt, sier Bjerketvedt.

– Det er viktig at vi lytter til de erfaringene som er gjort fra andre ligaer, legger han til.

Cup over to år

NFF opplyste også at cupen for menn kan bli spilt over to kalenderår også neste sesong. Cupen denne sesongen skal spilles ferdig på våren med cupfinale 30. april.

– Det betyr at vi spiller cupen 2021 over to kalenderår. Det er også sannsynlig at vi trenger to år for cupen neste sesong. Oppstart neste sesong er med cupkamper 12. mars og siste seriekamper 13. november, sier Svendsen.

Han viste blant annet til at VM i fotball skal avholdes på vinterhalvåret og dermed kan gjøre det vanskelig å strekke sesongen.

Fotballpresidenten sa også at NFF planlegger et besøk til Qatar i desember.

– Det er en ren oppfølging av det nordiske initiativet vi har hatt tidligere, sier Svendsen.