Se bildene: Ingebrigtsen møtt med jubel på Sola

– Det jeg gleder meg aller mest til er bare å komme hjem, jeg har ikke vært hjemme på mange måneder. Så det er å få vært hjemme og slappet av, sier Jakob Ingebrigtsen til NTB.

Gullvinneren legger til at det også blir godt å bytte ut pappa og trener Gjert med forloveden Elisabeth Asserson.

– Jeg gleder meg til å komme hjem, men jeg synes det er gøy å se at folk møter opp for å feire at jeg kommer hjem, sa Jakob Ingebrigtsen etter at han hadde landet.

– Målstreken er når jeg kommer inn i leiligheten min, jeg er fortsatt på jobb nå. Det kommer et nytt løp om litt over en uke, så jeg må prøve å gjøre så godt jeg kan, sa OL-gullvinneren på 1500 meter.

Sammenhengende jubel

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen sa det var stort å se engasjementet. Mange hadde møtt opp, spesielt fra Sandnes IL.

– Det har vel vært sammenhengende jubel fra flyplassen i Tokyo og hit, sa trenerpappaen.

Gullgjengen kom ut til jubelen på Sola lufthavn i 19.30-tiden. OL-eventyret endte på best mulig måte for 20-åringen, og på flyplassen i Stavanger ventet mange som ville hylle den ferske olympiske mesteren.

[ Kommentar: Et gull skapt for å deles ]

Kjæresten først

Fremst i rekken av gratulanter sto forloveden Elisabeth Asserson og mamma Tone Ingebrigtsen. Storebror Henrik Ingebrigtsen hadde kledd på seg en gulljakke.

– Å se det her, og hvor mange som har møtt opp. Det er ganske kult, sa Jakob Ingebrigtsen.

– Det er ikke hver dag en fra Sandnes tar OL-gull, sa eldstebror Henrik om de mange som hadde møtt opp på flyplassen.

Da gullhelten kom kastet han munnbindet for å gi forloveden et kyss, før storebror fikk en klem og gullmedaljen ble funnet fram. Forloveden hadde med seg en egen gulljakke til OL-vinneren også, som han tok på seg før han gjorde intervjuene.

Jakob Ingebrigtsen kommer hjem fra OL i Tokyo Jakob Ingebrigtsen møter media på Sola lufthavn etter at han har kommet hjem fra OL i Tokyo kommer hjem. (Jan Kåre Ness/NTB)

Sandnes-ordfører Stanley Wirak overrakte en blomsterbukett fra kommunen.

– Gratulerer så mye, det var helt rått, sa ordføreren til pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

Satte OL-rekord

Den yngste av løperbrødrene Ingebrigtsen var i egen klasse da han tok gull på 1500 meter i Tokyo-OL lørdag. Vinnertiden 3.28,32 var både personlig rekord og olympisk rekord.

I finalen slo han for den kenyanske stjernen Timothy Cheruiyot for første gang i karrieren. Etterpå var det mange gode følelser i sving. Også for pappa Gjert.

Det neste store målet for 20-åringen er VM-gull på 1500 meter. Den sjansen får han neste sommer i Eugene i USA. Der kan det også bli aktuelt å løpe 5000 meter.

Fakta: Dette er friidrettsutøveren Jakob Ingebrigtsen:

Navn: Jakob Ingebrigtsen

Alder: 20 år (født 19. september 2000)

Klubb: Sandnes.

Trener: Gjert Ingebrigtsen.

Meritter:

OL: 1 gull (1500 m i Tokyo lørdag).

VM: 4.-plass (1500 m), 5.-plass (5000 m) 2019.

EM: 2 gull (1500 og 5000 m i 2018).

EM innendørs: 3 gull (3000 m 2019, 1500 m og 3000 m 2021), 1 sølv (1500 m 2019).

Aktuell: Vant OL-finalen på 1500 meter i Tokyo.

Jakob Ingebrigtsen kommer hjem fra OL i Tokyo Kjærsten til Jakob Ingebrigtsen, Elisabeth Asserson og bror Henrik venter på Sola lufthavn der gullmedaljevinneren fra OL Tokyo kommer hjem. (Jan Kåre Ness/NTB)





Jakob Ingebrigtsen kommer hjem fra OL i Tokyo Kjærsten til Jakob Ingebrigtsen, Elisabeth Asserson venter på Sola lufthavn der gullmedaljevinneren fra OL i Tokyo kommer hjem. (Jan Kåre Ness/NTB)





