Herrem: – Fytti grisen sier jeg bare

Katrine Lunde og de norske håndballjentene snudde en svak start til seier 26-22 i OL-kvartfinalen mot Ungarn. Nå venter russisk motstand.

Den 41 år gamle keeperen ble svært sentral mot slutten. Hennes strålende innhopp kan ha reddet Norge videre. Hun kom inn på 18-19 snaut halvveis i 2. omgang.

– Fytti grisen sier jeg bare. Katrine Lunde, som en stjerne. Hun kommer inn og lukker det målet. Hun er så iskald i hodet. Det var en kamp med håndbrekket litt på for oss, sier Camilla Herrem.

– Katrines redninger ble helt avgjørende. Vi er svært heldige som har slike keepere, sa målvaktstrener Mats Olsson til NTB.

– Jeg fikk tak på det med en gang jeg kom inn, og det var bra. Fra benken hadde jeg fulgt med og diskutert hvordan vi kunne møte de ungarske skuddene, sa Lunde.

Tam åpning

Norge fikk en tam åpning foran tomme tribuner i Yoyogi-hallen. Keeper Silje Solberg (til daglig i Ungarns største klubb Györ) reddet ikke før på det sjuende ungarske skuddet. Ungarn ledet 6-3, men i løpet av ti minutter var Norge oppe i 10-6 etter en frisk 7-0-periode.

– Ja, hva skal jeg si? Takk Gud for at vi ikke har stilkarakterer på kampene, sier Herrem.

Herrem scoret på to av tre skudd i en kamp der Norge var sin verste fiende med mange tekniske feil og rare beslutninger.

For fem år siden var Herrem helt utslått etter semitap for Russland i Rio-lekene. Fredag kan Norge få sin revansj mot ROC (russiske utøvere).

– Russland har spilt fint fram til nå med fin fart. Det blir en tøff motstander. Det vet vi.

14 seire på rad

Györ-spiller Kari Brattset Dale var i form i angrep og scoret fire raske mål. Utover i kampen kom klasseforskjellen fram selv om ungarerne i en periode var foran med ett og to mål.

Fra 20-21 avgjorde Norge med fem scoringer på rad til 25-21.

Norge er oppe i 14 seirer på rad i mesterskap siden starten av EM i desember. Der ble det norsk gull.

Taklet nervene

– Vi spilte litt under vårt nivå i dag, men det står stor respekt av ikke å la nervene ta overhånd, men komme tilbake og vinne. Selv på en dårlig dag klarte vi å kjempe oss til det, sa Nora Mørk til Discovery.

– Det er ganske nervepirrende å spille en kvartfinale, for det er altfor tidlig å ryke ut.

Ungarn var litt heldig som kom seg videre fra gruppespillet. De utnyttet at puljevinner Sverige ikke kjørte på maks fart i sin siste kamp.

Men Ungarn fikk tro utover i andre omgang mot Norge og ledet 19-17 etter vel 41 minutter.

– Vi visste at det kom til å bli tøft. Ungarn har spilt godt, og de har spilt seg opp. De lyktes med å dra tempo ut av kampen, men vi skal være glade for at den viktigste spilleren er laget, og at den beste sto i mål, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til Discovery.

– Det var så godt da Katrine kom inn og stengte målet, sa Mørk.

Revansj?

Lunde slapp til etter pause og bidro med flere svært viktige redninger.

Norge vant OL i 2008 og 2012 og tok bronse i Rio de Janeiro for fem år siden. I Brasil vant Russland tittelen, og det er russisk motstand som venter i fredagens semifinale. Det skjer under navnet ROC.

I 2016 spilte Norge og Russland en semifinalekamp det snakkes om også i dag. Russerne vant, men mange mener at det var en moralsk finale og kanskje tidenes beste kvinnekamp i mesterskap.

Dermed kan det bli norsk revansj i Tokyo.

Medaljekampene i Tokyo spilles søndag.