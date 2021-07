Are Strandli på plass i Japan: – Føler oss som konger

Torsdag var de fleste på plass på hotellet i den japanske byen før ferden går videre til OL-byen Tokyo. Stavanger-karen Are Strandli, som skal konkurrere med sin makker Kristoffer Brun, fullroser opplegget.

– Det er absolutt kanonbra. Treningsforholdene er fine. Vi begynner å komme litt inn i klima og tidssone og alt. Alt bra så langt, sier han til NTB.

– Det er fantastisk bra fasiliteter. De lokale gjør det de kan. Det er nesten «too much». Det er ingenting å sette fingeren på, fortsetter han.

Mulighetene for å prestere og overgå bronsemedaljen fra Rio-OL for fem år siden blir i hvert fall ikke ødelagt i forberedelsene i Japan.

– Som helter

– Man blir jo mottatt som helter, nærmest. De står klare når man kommer med båten inn til brygga og skal ta årer og holde båten. Vi føler oss som konger, roser han.

Strandli forteller videre at problemene med at flere kansellerte bosteder bestilt av Olympiatoppen har gått fint for deres del.

– Det har løst seg veldig fint. Vi skal bo der vi utgangspunktet hadde tenkt å bo. Vi er heldige sånn sett. Det påvirker ingenting på den måten.

I singlesculler er det Kjetil Borch som er Norges gullhåp. Torsdag la han ut en melding på sin Instagram-profil med bilde av klokken sin hvor han hadde tatt tiden på hvor lenge de brukte fra de kom av flyet til de var ute av flyplassen. Den tiden kan vise seg å være god, ifølge Borch.

– Vi var forberedt på at det kom til å ta lang tid. Jeg har snakket litt med andre utøvere som allerede er her. For dem tok det sju timer. Noen andre land hadde brukt opp mot ti timer. Så det at vi brukte fire og en halv var egentlig bare en seier, sier han.

– I prinsippet portforbud

Maten får også ros av roerne, som ikke får umiddelbar hjemlengsel av maten med mange japanske innslag.

– Det er japansk tradisjonell mat, men også vestlig frokost. Jeg har spist sild, reker og litt sushi i dag og havregrøt til frokost. Det er ikke så gærent, sier han.

Mellom treningsøktene er det lite mobilitet for den norske roleiren.

– Vi har i prinsippet portforbud. Med en gang vi går ut av døren, er det minst en person som fotfølger oss. Veldige hyggelige personer, men det er kjempestrengt. Det er for så vidt helt greit, sier Borch.

Mandag går ferden videre til OL-byen. Fredag 23. juli skal de første roerne i aksjon.

