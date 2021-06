Canada slo Finland og ble verdensmestere

6.26 minutter inn i forlengingen satt den for Canada og Nick Paul. Da ble det 3-2, og det ble definitivt klart at Finland ikke klarte å gjenta bedriften fra 2019 selv om de ledet to ganger i løpet av kampen. I ishockey-VM spilles det gjentakende perioder på 20 minutter med kun tre spillere på isen fra hvert lag når en kamp går til overtid.

Canada tapte sine tre første kamper i gruppespillet og fikk sin første seier mot Norge. De tok seg videre fra gruppespillet som det fjerde beste laget, og likevel ble det finalespill og lagets 26. VM-gull.

Finland fikk en drømmestart på finalen da 32 år gamle Mikael Rouhomaa scoret 8.57 minutter inn i 1. periode. I 2. periode utlignet Canada etter 4.30 spilte minutter ved Max Comtois.

[ Intervju med Oilers´ NHL-profil Rudolfs Balcers ]

Drama

Det oppsto dramatikk da Canadas trodde de hadde gjort 2–1 i slutten av 2. periode etter at Adam Henrique scoret etter en målvaktsretur fra Jussi Olkinuora.

Finlands trener Jukka Jalonen slengte inn en såkalt “coach challenge” da han mistenkte at en av Canadas spillere var i offsideposisjon i starten av angrepet.

Og det viste seg at Finlands trener hadde rett, Videobildene viste at det var en spiller som hadde vært i offside. Dermed ble det ikke noe mål på Canada.

I stedet for 2–1 til Canada ble det finnene som gikk opp i 2–1. Petteri Lindbohm nettet 5.27 minutter inn i 3. periode. Canada ga seg ikke, og nevnte Adam Henrique fikk sin oppreisning da han utlignet til 2–2 12.37 minutter ut i siste periode.

[ Oilers henter canadisk stjerneback ]

USA vant bronsefinalen

USA sikret seg bronsen etter solide 6–1 over Tyskland

Christian Wolanin ga 1–0 for USA i 1. periode, men det var i midtperioden at kampen ble avgjort. To kjappe mål fra Conor Garland og Jack Drury ga 3–0 før Jason Robertson økte til 4–0. Trevor Moore avsluttet perioden med å gjøre 5–0.

Tyskerne fikk sitt trøstemål ved Dominik Bittner i tredje periode før Ryan Donato satte 6–1 kort etter.

USA kom fra et 2-4-tap for Canada i semifinalen, mens Tyskland hadde fire timer mindre hvile etter å ha tapt 1–2 for Finland i lørdagens annen semifinale.

Tyskland slo Norge 5-1, mens USA vant 2–1 over Norge. Petter Thoresens mannskap endte som nummer 13 i årets VM.

[ Uventet vending for Chad Costello ]