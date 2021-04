Philipsen vant Schjeldeprijs – Wærenskjold kjempet i teten

Philipsen var sterk på de siste meterne og la spurtkongene Sam Bennett og Mark Cavendish bak seg.

Seieren var Philipsens sjette i proffkarrieren.

Norske Wærenskjold fra Uno-X satt med i tetgruppa helt inn til mål, men i avslutningen var han ikke posisjonert godt nok, og han klarte ikke å komme seg langt nok opp til å utfordre om seieren. Han trillet til slutt inn som nummer 21.

Tetgruppa hadde over ett minutt ned til hovedfeltet med to kilometer igjen, og det var ingen sjanse for Alexander Kristoff i spurten, ettersom han ikke var med i fronten.

Kristoff, som vant rittet i 2015, kom inn som nummer 33 i onsdagens ritt.

Bennett ble nummer to, mens veteranen Cavendish ble tredjemann.

