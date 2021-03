Nå bør sportsdirektør på agendaen i Viking

Følg RA Sporten på Facebook !

Etter alle solemerker blir det comeback for Stig Harry Christiansen – med selskap av en gjenvalgt Rune Bertelsen. Ut over det åpenbare – som er å finne en lovlig og gangbar vei videre for en god sameksistens mellom FK og AS – bør spesielt ett tema oppta de to: Den langsiktige sportslige planen – og veikartet for hvordan klubben skal komme dit. Å rulle på som nå, blant annet uten et klart sesongmål, holder ikke.

Ansettelsen av en sportsdirektør/sportslig leder bør være noe av det første man ser på. Bjarne Berntsen fungerte som en engelsk manager. Han var både hovedtrener og sportslig leder. De store linjene var greie. Viking skulle bli best mulig med mest mulig lokalt blod. Det skulle skje for så lite penger som mulig.

Med ringreven ute har det oppstått et aldri så lite vakuum. Selv om den langsiktige strategiske hovedlinjen er dratt opp via styrevedtak er det lite som tyder på at det nye regimet har planer om å ta Viking like langt i kortreist retning som Berntsen. De ønsker mer krydder fra utsiden – innenfor rammene – for å ta neste steg. Da må en klubb, som ikke ser ut til å være i nærheten av så attraktiv som den ønsker og tror mot denne type spillere, ta konsekvensen.

Slik klubben er skrudd sammen nå er spillerlogistikk formelt sett kun tilgodesett med en prosentstilling i Ole J. Askeland som speider og researcher. Så er sportslig utvalg med klubbens trenerduo, akademisjef Mats Ullereng, direktør Eirik Bjørnø og FK-leder Erik Nevland, i spill på finsikting og avgjørelser. Det kan sikkert fungere på kort sikt, men på lengre sikt tror jeg ikke dette er veien å gå for Viking.

Det er det flere grunner til. En av dem er at faren for å bli for trenerstyrt – i en setting med trenere uten samme mandat som Berntsen hadde.

Inn må en som kan trekke de større linjene for hvor klubben skal både fotballfaglig og strategimessig. En som kan peke på hvilke brikker som passer til hvilke roller – og i stor grad definere rollene for hele elitesatsingen i klubben. Han skal også være den interne vaktbikkjen som påser at trenerne holder seg til den valgte «blå tråden» – og bidra til å finne noen som kan gjøre det når neste korsvei måtte komme.

Vedkommende bør også besitte tungt nettverk direkte mot spillermarkedet. En tilgang klubben nå mangler. Viking må ha en klar strategi på hvordan de skal øke inntektsstrømmene. Gang på gang viser det seg at den største oppsiden ligger på spillerhandel i fotballens verden. Viking må våge å tenke ut av boksen. De må få inn noen som kan gi klubben spillerkrydderet andre norske klubber ikke nødvendigvis har oversikt over.

Skal du drive butikk må du ha salgsvarene. En god sportsdirektør kan styrke attraktiviteten direkte.

Det er kanskje ikke dumt å se mot utlandet for å fylle en slik rolle. Jeg er svært usikker på om typen Viking behøver finnes internt. Et nytt blikk på virksomheten skader ikke.

Kanskje kan en telefon til den gamle midtbanehelten Allan Gaarde være en idé? Ikke nødvendigvis for å ansette ham, men for å få hjelp. Han har akkurat begynt i ny jobb med rekruttering til lederstillinger i idrett.

Det bør også letes etter noen med autoritet. Persongalleriet i Jåttåvågen nå består av en masse unge og flinke fotballmennesker. Hyggelige er de også, men det er samtidig langt fra noen automatikk i at mange likandes mennesker i samme båt gir suksess. Viking savner noe som kan utfordre, stille kritiske spørsmål og mase litt mer enn hva som er tilfellet nå.

Jeg tipper at SR-Bank Arena er en langt mer behagelig og komfortabel arbeidsplass uten Bjarne Berntsen. Kall meg gjerne gammeldags, men nå er det ingen igjen å være litt «redd for» i systemet. Det gir sjeldent resultater på lengre sikt.

Det er også andre grunner for å få på plass en sportsdirektør. Et lite økonomisk incentiv i det hele er akademiet. Det er faktisk slik at klubben mister noen hundre tusen kroner årlig på at stillingen mangler.

Akademiklassifiseringsrapporten forteller nemlig at Viking har alt på plass for å få full score på stjerner og utbetaling av mediepenger. Det eneste som mangler er en sportsdirektør.

Diskusjonene rundt det, og hvordan midlene skal finnes, bør lynraskt på agendaen i mars.

Noen av kronene får de faktisk i tilskudd bare ved å ansette en.